3 décembre

Carême de la Nativité

Saint Sophonie, prophète (VIIème s. av. J.-C.) ; saint Théodore, archevêque d’Alexandrie, martyr (606) ; saint Théodule, moine à Edesse (vers 440) ; saint Jean l’Hésychaste, évêque de Colonie en Arménie (558) ; saint Anthème, évêque de Poitiers (VIIIème s.) ; sainte Attalia, première abbesse de Saint-Etienne à Strasbourg (741) ; saint Sabbas de Zvenigorod (1407) ; saint Angélis de Chios, néo-martyr grec (1813) saint Georges de Cernica (Roumanie, 1806) ; saints néo-martyrs de Russie : André (Kosovsky), prêtre (1920) ; Nicolas (Erchov), prêtre (1937) ; Georges (Sedov), confesseur (1960).

LE SAINT PROPHÈTE SOPHONIE

Sophonie, fils de Kouchi de la tribu de Syméon, est le neuvième des Petits Prophètes. Il vécut à Jérusalem au début du règne du roi Josias (640-609 av. J.-C.), avant que ce dernier ne commence son œuvre de restauration religieuse du royaume de Juda. En effet, amputé d’une partie de son territoire à la suite de l’invasion assyrienne de Sennachérib (700) et profondément perturbé par les règnes impies de Manassé et d’Amon, le royaume de Juda vivait une période d’idolâtrie et d’impiété. Envoyé par Dieu, le prophète, dont le nom signifie « celui que le Seigneur protège » ou « le poste de veille du Seigneur », a proclamé la proximité du Jour du Seigneur, Jour terrible et redoutable de la colère de Dieu tournée contre les nations idolâtres et contre Jérusalem, si elle persistait à ne pas se repentir. Tous les impies seront exterminés par le feu de l’apparition de Dieu et, sur la montagne sainte, le reste d’Israël ― c’est-à-dire les humbles et les doux de cœur qui ont mis leur confiance dans le Nom du Seigneur ― seront restaurés et exulteront de joie avec tous ceux qui, venus des nations païennes, croiront au Christ et invoqueront le Nom de Dieu. Alors le Seigneur Dieu habitera dans la nouvelle Sion, dans l’Église, fille de Jérusalem. Il rassemblera les élus dans son amour et dans sa joie, et tous célébreront une fête éternelle.

TROPAIRES ET KONDAKIA DU JOUR

Tropaire du dimanche du 1er ton

La pierre étant scellée par les Juifs et les soldats gardant Ton Corps immaculé, Tu es ressuscité le troisième jour, ô Sauveur, donnant la Vie au monde ; aussi, les Puissances des cieux Te crièrent : Source de Vie, ô Christ, gloire à Ta Résurrection, gloire à Ton règne, gloire à Ton dessein bienveillant, unique Ami des hommes!

Tropaire du saint prophète, ton 2

Célébrant, Seigneur, la mémoire de ton prophète Sophonie, * par ses prières, * nous t’en supplions, sauve nos âmes.

Kondakion du saint prophète, ton 4

Prophète Sophonie, tu t’es montré * tout rayonnant des clartés de l’Esprit saint; * tu as annoncé la venue du Seigneur, * disant à la fille de Sion: * Réjouis-toi, Jérusalem, * car voici que ton Roi * s’avance vers toi pour te sauver.

Kondakion du dimanche du 1er ton

Ô Dieu, Tu es ressuscité du Tombeau dans la gloire, ressuscitant le monde avec Toi ! La nature humaine Te chante comme son Dieu et la mort s’évanouit. Adam jubile, ô Maître, et Ève, désormais libérée de ses liens, Te crie dans sa joie : « C’est Toi, ô Christ, qui accordes à tous la Résurrection ! »

ÉPITRE DU JOUR

Eph. V, 8-19

Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière ! Car le fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur ; et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu’ils font en secret ; mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C’est pour cela qu’il est dit : « Réveille-toi, toi qui dors, Relève-toi d’entre les morts, Et Christ t’éclairera ». Prenez donc garde à votre conduite : ne vivez pas comme des insensés, mais comme des sages ; tirez parti du tremps présent, car nous traversons des jours mauvais. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin : cela porte à la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l’Esprit. Dîtes entre vous des psaumes, des hymnes, et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur.

ÉVANGILE DU JOUR

Lc XII, 16-21

Les terres d’un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant : “Que ferai-je ? car je n’ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai : j’abattrai mes greniers, j’en bâtirai de plus grands, j’y amasserai toute ma récolte et tous mes biens ; et je dirai à mon âme : Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années ; repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi.” Mais Dieu lui dit : “Insensé ! cette nuit même ton âme te sera redemandée ; et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ?” Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n’est pas riche pour Dieu.