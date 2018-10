4 octobre

Saint hiéromartyr Hiérothée, évêque d’Athènes, sainte martyre Domnine d’Édesse et ses filles Bernice et Prosdoquée (305), saints martyrs Gaius, Fauste, Eusèbe et Chaeremon d’Alexandrie (IIIème s.), saint Adaucte, martyr à Mélitène (IVème s.), saint Amon (vers 350) et saint Paul le simple (IVème s.) d’Égypte, saint Quintin, martyr en Touraine (VIème s.), sainte Aure, vierge, abbesse à Paris (666), saint hiéromartyr Pierre, évêque de Bostra (715), saint Maldavé, évêque de Verdun (vers 777), saint Jean Lampadiste, thaumaturge à Chypre (Xème s.), saint Vladimir, prince de Novgorod, thaumaturge (1052) ; saint Sabas de Vatopédi (1350), saints Onésime, Hellade et Amon, reclus des Grottes de Kiev (XIII) ; invention des reliques de saint Gourias, évêque de Kazan, et de saint Barsanuphe, évêque de Tver (1595), saint Étienne Štiljanović, despote de Srem (1540),saint Eudémos Ier, catholicos de Géorgie (1643), saints néo-martyrs de Russie : Démètre (Voznesensky), prêtre (1918), Nicolas (Verechtchaguine), Michel (Tverdovsky), Jacques (Bobyrev) et Tikhon (Arkhanguelsky), prêtres, Basile (Tzvetkov), moine (1937), sainte Chionia (Arkhanguelsky), confesseur (1945).

SAINT HIÉROTHÉE D’ATHÈNES

Saint Hiérothée était, avec saint Denys, un des neuf membres de l’Aréopage. Ils étaient du nombre des quelques auditeurs de saint Paul qui se convertirent, lorsque ce dernier prêcha à Athènes. Quand l’Apôtre repartit, Hiérothée devint le premier évêque d’Athènes, et il se chargea d’initier Denys aux mystères que Dieu avait accordés à son intelligence céleste de contempler. Emporté sur les nuées, avec les apôtres et les saints hiérarques, pour assister aux funérailles de la Mère de Dieu, il entonna alors les hymnes divines avec une telle ferveur, tout entier hors de lui-même et plongé dans la contemplation, qu’il apparut à tous comme divinement inspiré . Ainsi que nous l’avons mentionné dans la notice consacrée à saint Denys [3 oct.], saint Hiérothée ne livra point par écrit le fruit de ses contemplations, ou du moins celles-ci ne nous ont été transmises que sous forme de fragments parmi les œuvres de son disciple . Après avoir réjoui le Seigneur par sa vie et ses enseignements, il s’endormit dans la paix, laissant Denys lui succéder.

(Tiré du Synaxaire du hiéromoine Macaire de Simonos Petras).

TROPAIRES ET KONDAKIA DU JOUR

Tropaire de saint Hiérothée, ton 4

Maître en douceur, sobre en tout * et de noble conscience, comme prêtre, revêtu, * au Vase d'élection tu as puisé * les ineffables vérités; * tu as gardé la foi et, comme lui, * mené ta course à bonne fin; * pontife et martyr Hiérothée, * prie le Christ notre Dieu * de sauver nos âmes.

Kondakion de saint Hiérothée, ton 8

Comme évêque d'Athènes nous te célébrons, * nous qui avons connu d'ineffables mystères grâce à toi, * théologien divinement inspiré, bienheureux Hiérothée; * intercède pour que nous soyons sauvés de tout malheur, * afin que nous puissions te dire à haute voix: * Réjouis-toi, vénérable Père sage-en-Dieu.

ÉPITRE DU JOUR

Ph I, 20-27

Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que, maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort ; car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés : j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur ; mais à cause de vous il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi,

afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile,

ÉVANGILE DU JOUR

Lc VI, 12-19

En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit douze, auxquels il donna le nom d'apôtres : Simon, qu'il nomma Pierre ; André, son frère ; Jacques ; Jean ; Philippe ; Barthélemy ; Matthieu ; Thomas ; Jacques, fils d'Alphée ; Simon, appelé le zélote ; Jude, fils de Jacques ; et Judas Iscariot, qui devint traître. Il descendit avec eux, et s'arrêta sur un plateau, où se trouvaient une foule de ses disciples et une multitude de peuple de toute la Judée, de Jérusalem, et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre, et pour être guéris de leurs maladies. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous.

This post is also available in: English (Anglais)