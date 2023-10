La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

Chaque année, le pèlerinage prolongé à Iași, en Roumanie, en l’honneur de sainte Parascève rassemble des milliers et des milliers de pèlerins fidèles de toute la Roumanie et au-delà, et cette année n’a pas fait exception. Lundi matin, l’agence de presse Basilica a rapporté que depuis le début du pèlerinage samedi dernier, plus de 364 000 pèlerins avaient vénéré les reliques de sainte Parascève qui ont été placées sous un