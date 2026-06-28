5 000 bouteilles de vin pour aider les sœurs de Solan à acquérir un nouveau tracteur

Au cœur du Gard, entre Provence et Cévennes, les moniales orthodoxes du monastère de Solan lancent une grande vente en ligne de leurs vins monastiques et biologiques. L’objectif : réunir de quoi remplacer le tracteur de leur vignoble, tombé en panne après dix-sept années de service. Vous pouvez les soutenir dès maintenant !

Les sœurs du monastère de Solan avec les cuvées « Saint-Ambroise », « Sainte-Catherine », « Mon bien aimé » et « Saint-Martin ». © Monastère de Solan

Une opération de soutien

Installées au cœur du Gard, les vingt sœurs du monastère de Solan vivent de prière et de travail agricole, les mains dans la terre. Depuis leur arrivée en 1992, elles cultivent l’intégralité de leur domaine en agriculture biologique. Leur vignoble, qui s’étend sur cinq hectares, constitue aujourd’hui la principale source de revenus de la communauté.

Or, il y a quelques semaines, leur tracteur, l’outil le plus indispensable du vignoble, est tombé en panne après dix-sept années d’usage. Il leur faut désormais le remplacer, et rapidement. Pour financer cet achat, les moniales organisent une grande vente en ligne de leurs vins, en partenariat avec Divine Box. Objectif : vendre au moins 5 000 bouteilles d’ici le 28 juin.

Comment participer ? 1. Passer commande directement sur la page de l’opération : divinebox.fr/operation-vin-monastere-solan 2. En parler autour de soi et partager l’information le plus largement possible.

Sœur Iossifia sur le tracteur qu’il faut remplacer. © Monastère de Solan

Les sœurs de Solan et leur travail

L’histoire du monastère de Solan commence en 1981, près de Grenoble, avec la fondation d’une communauté issue du Mont Athos, en Grèce. En 1992, comme la communauté s’agrandit, les sœurs s’installent à Solan et restaurent une ancienne ferme ainsi que ses terres environnantes.

Aujourd’hui, les vingt moniales orthodoxes vivent selon la règle de saint Basile, partageant leurs journées entre la prière, deux offices le matin et deux le soir, et le travail manuel qui leur permet de subvenir à leurs besoins : les champs, le potager, les vignes et le verger.

À Solan, tout est cultivé sans produits chimiques de synthèse, et les sœurs mettent en œuvre de nombreuses pratiques agroécologiques pour prendre soin des sols. Elles couchent par exemple l’herbe dans les rangs de vigne afin de retenir l’humidité et de limiter les effets de la sécheresse qui sévit dans cette région du Gard.

Le vignoble, planté en 1992, reflète parfaitement cette exigence. Les vendanges sont réalisées à la main et les meilleurs raisins sélectionnés directement à la parcelle, pour un rendement d’environ 35 hectolitres par hectare. Certains vins sont ensuite élevés un an en barrique avant d’être mis en bouteille. Toutes les étapes sont accomplies sur place, au monastère, par les sœurs elles-mêmes.

Les sœurs de Solan en pleines vendanges dans leurs vignes. © Monastère de Solan

Les cuvées proposées

Pour cette opération, les sœurs proposent quatre vins :

« Sainte-Catherine », vin blanc bio élaboré à partir d’un seul cépage, le rolle. Élevé six mois en barrique, il gagne une belle complexité. Malgré son origine méridionale, il rappelle par sa finesse certains blancs de Bourgogne, avec des notes florales, d’agrumes et de fruits exotiques. Il accompagne parfaitement les poissons grillés ou en sauce, ainsi que les coquillages.

« Mon bien aimé avait une vigne », vin rosé bio assemblant grenache, cinsault, rolle et syrah : c’est le premier vin produit par les sœurs du monastère. Sa macération plus longue lui donne une robe saumon soutenue et du caractère, avec des notes de pêche et de fruits rouges. Il accompagne grillades, poissons en sauce, charcuteries et plats provençaux.

« Saint-Martin », vin rouge bio cultivé en agroécologie, assemblage de grenache, cinsault, caladoc, syrah et cabernet franc, élevé uniquement en cuve pour préserver l’expression du fruit. Son nom rend hommage à saint Martin de Tours. Souple et facile à boire, il accompagne viandes rôties, volailles, charcuteries et repas estivaux entre amis.

« Saint-Ambroise », vin rouge bio issu d’un vignoble cultivé en agroécologie, vendangé à la main, élevé en barrique. Placé sous le patronage de saint Ambroise, il fait partie des meilleures cuvées des sœurs. Soyeux et long en bouche, il s’accorde parfaitement avec les viandes en sauce et les fromages au lait cru.

Les quatre cuvées proposées par les moniales de Solan pour cette opération spéciale. © Divine Box

Avis aux amateurs de très bons vins : en soutenant cette opération, vous offrez aux sœurs de quoi poursuivre leur travail de la terre, et vous emportez chez vous le fruit d’une vigne cultivée dans la prière.