79e anniversaire du « raid » de Novi Sad (Serbie)

Le vendredi 22 janvier, sur le quai du Danube, à Novi Sad a été commémoré le 79e anniversaire du « raid » de Novi Sad et d’autres endroits de la région, au cours duquel, en 1942, ont été massacrés des Serbes, avec à leur tête le prêtre Veljko Zucajić, des juifs, des roms ainsi que des personnes appartenant à d’autres nationalités, par les forces d’occupation hongroises. Entre 3000 et 4000 personnes ont été massacrées, dont des femmes et des enfants, puis jetées dans le Danube. Au cours de cette commémoration, assistaient les représentants des communautés orthodoxe serbe et israélite de Novi Sad, des officiels de la ville, des représentants de l’ambassade d’Israël et de Hongrie. L’évêque Irénée de Bačka, assisté de son évêque vicaire Hésychios de Mohacs, et de plusieurs prêtres, a célébré un office de requiem, puis a souligné : « Le crime a toujours un nom et un prénom, il ne peut exister une faute collective, pas plus que le péché de certains individus et groupes ne peut être attribué à un peuple entier. L’impératif chrétien élevé est celui du pardon. Le souvenir est une sainte vertu, tandis que la rancune est un péché. Aussi, nous nous souvenons de toutes les victimes, nous prions pour eux, et en pardonnant, nous bâtissons un monde et un avenir meilleurs pour le peuple serbe et tous les autres peuples avec lesquels, pendant des siècles, nous avons partagé et partageons un espace vital. Que Dieu pardonne aux âmes de tous ceux qui ont souffert innocemment. Qu’ils reçoivent le royaume céleste !»

Source (dont photographie)