À ce jour, il n’y a aucun malade du coronavirus parmi les habitants de la Laure de Sviatogorsk (Ukraine)

À ce jour, il n’y a aucun malade du coronavirus parmi les habitants de la Laure de la Dormition à Sviatogorsk, en Ukraine, où environ 350 personnes (moines, laïcs réfugiés) ont participé à l’office de la nuit de Pâques. C’est ce qu’a déclaré, le 4 mai, le chef adjoint du département de la santé publique et de la fourniture des médicaments, Alexandre Pedenko, au cours d’une conférence de presse à Kramatorsk, capitale régionale de la région de Donetsk, où est situé le monastère. « À ce jour, les personnes qui vivent à la Laure de Sviatogorsk, n’ont pas demandé à Slaviansk des soins médicaux, et aucun test les concernant n’a été effectué en laboratoire. Il n’y a aucun malade parmi les habitants de la Laure de Sviatogorsk à ce jour », a répondu A. Pedenko à la question des journalistes. Celui-ci a ajouté qu’aucun habitant de la ville de Sviatogorsk, située près de la Laure n’a été enregistré comme porteur du virus ou susceptible de l’être. Selon les informations locales, l’enquête judiciaire consécutive à la présence de 350 personnes à l’office pascal dans la nuit du 18 au 19 avril est en cours. La procédure est fondée sur l’article 325 du code pénal ukrainien (violation des règles et normes sanitaires pour la prévention des maladies infectieuses et des intoxications massives). Au 4 mai, 12.331 cas étaient confirmés en Ukraine, dont 303 mortels, et 1619 guérisons.

