À la découverte de Jésus-Christ

Cet article continue la série des textes basée sur les six volumes de “Jésus-Christ. Vie et Enseignement” par le métropolite Hilarion Alfeyev que vous trouverez tous les vendredis depuis cette page. Au fil de cette série, nous nous immergerons dans l’univers de la vie et des enseignements de Jésus-Christ, fidèlement conservés au sein de la religion chrétienne et notamment dans la tradition orthodoxe. Ensemble, nous entreprendrons un voyage de redécouverte de la personnalité de Jésus qui a une influence profonde sur notre monde et qui continue de le modeler à travers les âges.

Le titre général de la série indique le personnage principal: Jésus-Christ. Dans les récits évangéliques ainsi que dans les autres sources utilisées, nous explorerons avant tout ce qui touche directement à sa personnalité, son caractère, sa biographie, son enseignement.

En dernière analyse, nous aimerions répondre à la question principale qui est la suivante: que Jésus a-t-Il apporté aux hommes, et pourquoi l’homme d’aujourd’hui a-t-il besoin de lui?

Deux mille ans se sont écoulés depuis qu’il a vécu et enseigné: pourquoi son image et sa prédication sont-elles toujours aussi actuelles ? Que peut donc nous apporter Jésus, à nous qui vivons au XXIe siècle, avec toutes les difficultés, les défis, les problèmes et les tragédies qu’il comporte?

Un coffre-fort fermé à double serrure

L’histoire évangélique de Jésus-Christ est comparable, du point de vue de l’interprétation, à une collection de trésors vieux de deux mille ans, conservée dans un coffre-fort fermé à double serrure. Pour accéder à ces trésors, il faut d’abord ouvrir le coffre-fort, et pour l’ouvrir, deux clés sont nécessaires.

Une des clés est la foi en Jésus comme homme à part entière, possédant toutes les qualités d’un homme réel de chair et de sang. Mais il faut encore une seconde clé: la foi en Jésus comme Dieu incarné. Sans cette clé, le coffre-fort ne s’ouvrira pas, et les trésors ne scintilleront pas de leur éclat originel: l’image évangélique du Christ ne se révélera pas au lecteur dans tout l’éclat de sa splendeur.

Appelons-le par son nom

Dans cette série, nous appelons notre personnage principal par le nom qui lui a été donné à sa naissance, sans lui substituer les désignations plus habituelles dans la Tradition de l’Église, à savoir Seigneur, Sauveur, Fils de Dieu. Nous le faisons délibérément, pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, les quatre Évangélistes le nomment “Jésus”.

Deuxièmement, la série toute entière “Jésus-Christ. Vie et Enseignement” n’est pas uniquement destinés à ceux qui «implicitement» considèrent Jésus comme le Seigneur, le Sauveur et le Fils de Dieu: il est important pour nous de démontrer au lecteur que Jésus était bien celui que l’Église affirme qu’il est.

Troisièmement, ce qui nous intéresse avant tout, c’est l’histoire humaine du Fils de Dieu, sa biographie terrestre, qui commence par sa naissance lors de laquelle il a reçu le prénom de Jésus (Mat. 1:25).

“Mon Seigneur et Mon Dieu!”

Dans l’un des derniers épisodes de l’histoire évangélique, telle qu’elle est exposée dans l’Évangile de Jean, l’apôtre Thomas, absent lors de la première apparition de Jésus ressuscité, refuse de croire à sa résurrection.

Huit jours plus tard, Jésus apparaît de nouveau à un groupe d’apôtres ; cette fois Thomas est parmi eux. Jésus lui montre les blessures sur son corps et dit:

“Ne sois pas incrédule, mais crois.” Jn. 20:27

Thomas s’exclame: Mon Seigneur et mon Dieu! (Jn. 20:28).

Jésus devient Seigneur et Dieu pour ceux qui, non croyants, se transforment en croyants.

Nous souhaitons ardemment que chaque personne, après la lecture de l’Évangile, referme ce livre en prononçant les mêmes paroles que Thomas. C’est le but que poursuit également notre voyage, celui que nous entamons à travers les pages du texte évangélique.

Si le désir de parcourir plus avant les sentiers de l’impact historique et spirituel de Jésus-Christ résonne en vous, nous vous suggérons de vous tourner vers le premier volume de “Jésus-Christ. Vie et Enseignement”. Une visite sur le site des Éditions des Syrtes vous ouvrira les portes de Début de l’Évangile. Cette exploration se déroule sous la lumière de la tradition orthodoxe, patristique et liturgique, tout en étant attentivement menée en dialogue avec les perspectives de la critique biblique contemporaine. Dans ce processus, le livre vous encourage à revisiter et à restructurer les informations déjà connues sous une nouvelle lumière. Laissez cette œuvre élargir votre horizon sur la figure de Jésus, vous guidant vers une compréhension plus riche et nuancée, profondément enracinée dans la tradition, tout en restant réceptive aux interrogations et aux avancées de notre époque.