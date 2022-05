Adresse de Sa Béatitude le métropolite Onuphre au président de la Fédération de Russie russe Vladimir Poutine en relation avec la situation autour de Mariupol

Au Président Vladimir Vladimirovitch Poutine.

Monsiuer le Président !

En ces jours de Pâques, où la célébration du triomphe de la vie sur la mort est complétée par la Journée de la victoire sur le nazisme, je vous écris à propos de la situation autour de la ville de Mariupol.

La situation critique des habitants et des défenseurs de Mariupol m’incite à vous poser la question en tant que personne dont la famille a survécu au siège de Leningrad et dont le frère aîné Victor a été tué en 1942. Vos proches ont pleinement expérimenté ce que c’est que de vivre séparé du reste du monde, sous des bombardements incessants, sans nourriture, sans eau et sans médicaments, alors que la mort peut survenir à tout moment à cause d’une arme surpuissante, de la famine ou du manque de soins médicaux. On s’en souvient quand on parle de la Grande Guerre patriotique et quand on visite le cimetière de Piskarevskoïé, où se trouvent les fosses communes des habitants et des défenseurs du siège de Leningrad.

La population de Mariupol et ses défenseurs sont dans la même situation aujourd’hui. Il est de mon devoir pastoral de vous demander de donner à tous ceux qui le souhaitent la possibilité de quitter la ville de Mariupol – tant les civils que les militaires. À tout moment, dans différentes guerres, les parties adverses ont trouvé la possibilité de faire preuve d’humanité. Nous savons que la Fédération de Russie a, à plusieurs reprises en Syrie, servi de médiateur pour l’évacuation de combattants pris dans un encerclement. À cet égard, nous espérons que vous accepterez chrétiennement la procédure d’extraction de la garnison ukrainienne de Marioupol et que vous autoriserez les civils, les policiers, les gardes-frontières et le personnel militaire encerclés à entrer sur le territoire contrôlé par l’Ukraine ou sur le territoire de pays tiers. De nombreux pays seraient honorés de jouer le rôle de médiateur dans cette opération. Veuillez choisir l’un d’entre eux au nom du Christ ressuscité.

Dans l’espoir

+ Onuphre

Primat de l’Église orthodoxe ukrainienne