Aide socio-philanthropique offerte par le Patriarcat roumain aux personnes touchées par la pandémie

Dans cette période marquée de plus en plus par la crise médicale avec des conséquences sociales causées par la pandémie avec le nouveau coronavirus (Covid-19), le Patriarcat roumain a exhorté les évêques et les prêtres à intensifier les prières et les bonnes œuvres, comme en témoignent les actions sociales concrètes de l’Église.

Ce sont les fruits de l’amour et de la solidarité avec ceux qui souffrent déjà des conséquences douloureuses de cette situation de crise : les personnes âgées et les pauvres, mais aussi ceux qui sont temporairement en isolement ou en quarantaine. L’intensification de l’engagement social de l’Église reflète en ces jours l’appréciation particulière de tous ceux qui, en tête avec les médecins, travaillent dans les hôpitaux et autres établissements médicaux.

En réponse à l’appel du Patriarcat roumain, les centres diocésains, les paroisses et les monastères se sont engagés été dans la philanthropie sociale et ont jusqu’à présent donné une aide financière et matérielle d’un montant de 4 105 002 lei (850 000 €).

A ce soutien socio-philanthropique permanent, s’ajoute le don du patriarche Daniel à hauteur de 10 000 lei (2000 €) de son salaire personnel, déposé sur le compte de la plateforme « Aide avec joie » ( ajutacubucurie.ro ) afin d’acheter du matériel de protection pour les volontaires actifs dans ce domaine. Il s’agit d’un projet soutenu par le Patriarcat roumain et la Fédération « Philanthropie ».

Le Patriarcat roumain apprécie tout don, petit ou grand, pour aider tous ceux qui souffrent des effets de cette épidémie à surmonter plus facilement les moments difficiles qu’ils traversent.

Source : Bureau de presse du Patriarcat roumain