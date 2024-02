Allocution de Sa Béatitude le métropolite Onuphre à l’occasion du deuxième anniversaire du début de l’invasion russe à grande échelle de l’Ukraine

« Chers frères et sœurs !

Chers Ukrainiens !

Aujourd’hui, cela fait deux ans que les autorités russes ont lancé une invasion militaire à grande échelle de notre patrie. Tous nos compatriotes sont les témoins et les victimes des conséquences de cet acte pécheur, et cette terrible guerre est arrivée chez eux, apportant un grand chagrin, plein de larmes et de souffrances, d’horreur et de désespoir, mais surtout, et c’est le plus terrible, nous privant de la vie que Dieu nous a donnée.

Cependant, nous avons tous montré au monde entier notre courage et notre bravoure dans la défense de notre pays et démontré notre unité nationale. Dès les premiers instants de cette terrible matinée de février, il y a deux ans, les Ukrainiens ont pris la décision responsable et sacrificielle de défendre leur pays contre l’ennemi insidieux, défendant avec dignité le droit à une vie libre pour leur pays.

Aujourd’hui, nous remercions tous les militaires des forces armées ukrainiennes avec un grand respect ! L’exploit de chacun d’entre eux est une contribution inestimable à la victoire sur l’ennemi. Dès le début de la guerre, l’Église orthodoxe ukrainienne a béni ses fidèles pour qu’ils défendent leur patrie et a appelé à une prière spéciale pour l’Ukraine, pour tous ceux qui sont touchés par la guerre et, bien sûr, pour les soldats, car ils sont, selon saint Jean Chrysostome, le rempart qui est placé devant pour protéger la paix de ceux qui se trouvent à l’intérieur.

Chaque jour, nous entendons des nouvelles de soldats et de civils tombés au combat. Ne laissons jamais ces nouvelles amères devenir un simple exposé de faits ou de simples statistiques de l’ère militaire. Souvenons-nous que chaque soldat ou civil tombé au combat est une vie inestimable aux yeux de Dieu. Nous prions pour que le Seigneur fasse reposer nos compatriotes décédés dans les demeures célestes et réconforte les cœurs de leurs proches par sa grâce divine.

Aujourd’hui, l’Église orthodoxe ukrainienne témoigne et nous rappelle une fois de plus son amour pour le peuple et le pays ukrainiens, même si de nombreuses personnes préfèrent ne pas le remarquer. Notre Église soutient notre État et notre peuple en paroles et en actes, par des prières quotidiennes, le travail et la défense du pays, ce que nos fidèles font de leur mieux. Nous ne le faisons pas pour plaire à qui que ce soit ou pour prouver quelque chose à qui que ce soit. Nous le faisons parce que le devoir de défendre la patrie est l’un des principes les plus importants dans la vie d’un chrétien. Nous devons être des citoyens dignes du royaume terrestre pour devenir des citoyens tout aussi dignes du royaume des cieux.

En même temps, nous n’avons pas le droit moral de garder le silence sur les choses négatives qui se produisent aujourd’hui dans la vie interne de notre pays, notamment dans sa sphère religieuse, et qui sont préjudiciables à l’État. Je pense que la vie elle-même témoigne de l’erreur de la politique religieuse menée jusqu’à présent et dirigée contre l’Église orthodoxe ukrainienne. Divisions, hostilité interconfessionnelle, querelles, conflits entre proches et dans la société dans son ensemble, déception, désillusion et démotivation des gens, matériel pour la propagande russe, tels sont les fruits de cette politique. Je suis convaincu que cette politique religieuse devrait être reconsidérée, car elle n’a rien apporté de constructif et de positif, si ce n’est des problèmes pour notre peuple, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.

Chers frères et sœurs ! Malheureusement, la guerre continue et, d’un point de vue humain, il n’y a pas de fin en vue. C’est pourquoi, en ce moment où nous recevons de terribles nouvelles du front, nous devrions nous rappeler qu’il y a deux ans, c’est notre unité, l’unité de tous les Ukrainiens, qui nous a donné la force de résister, alors que presque personne dans le monde, à part nous-mêmes, ne croyait que nos forces armées étaient capables de repousser l’armée russe. Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons besoin de la solidarité interne de la société et de la prise de conscience que notre force réside dans l’unité. L’horreur que la guerre nous a apportée ne brisera pas notre société si chacun d’entre nous travaille pour l’unité et cherche des moyens de rester ensemble et de ne rien faire qui puisse détruire cette unité. En cette période difficile, je nous invite tous à être unis dans notre désir commun d’un avenir spirituel, libre et constructif pour notre Ukraine. Que le Seigneur nous y aide !

+ Onuphre

Métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine

Primat de l’Église orthodoxe ukrainienne »

