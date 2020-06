« Apaiser la souffrance du monde » – vidéo de l’émission de télévision « Orthodoxie »...

« Les chemins de la foi », émission inter-religieuse de France 2, télévision française du service public, a consacré la matinée à la foi et à l’épidémie du coronavirus. L’émission Orthodoxie a fait un reportage de grande qualité sur l’action de Denis Malvy, prêtre orthodoxe et expert infectiologue au CHU de Bordeaux, et son équipe. Il est très rare que l’action professionnelle, enracinée dans une foi discrète et agissante, s’exprime de manière aussi directe, « évidente » dans les propos du médecin face au Covid-19. Il est rare de visualiser ainsi la convergence entre la foi et le monde du travail, la compétence médicale qui vise à guérir, sauver les êtres vivants de toutes opinions et la prière d’intercession pour les malades, dans la certitude de la résurrection.

L’émission a été réalisée par le père Jivko Panev et Alexey Vozniuk.

P. Alexandre Winogradsky Frenkel