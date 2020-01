Le 12 janvier, Mgr Jean X, patriarche d’Antioche, a adressé ses vœux pour la nouvelle année, souhaitant le bien commun, la paix et la tranquillité.











Abordant les questions publiques, Sa Béatitude a déclaré :

« En ce jour béni, nous appelons les autorités libanaises à agir en faveur de ce peuple tourmenté, écrasé par cette crise dramatique, un phénomène sans précédent au Liban depuis la Première Guerre mondiale. Nous invitons les autorités à former un gouvernement de sauvetage qui sortirait le pays et les gens de la crise profonde qui se transforme en tragédie. Il est inacceptable de continuer à dénier ses responsabilités alors que le pays s’effondre, les gens meurent de faim, les bases même d’une vie décente se perdent et l’espoir d’une réforme se perd.

Le Patriarche a souligné l’augmentation du taux de chômage, le déficit des entreprises et institutions privées et toutes les autres difficultés auxquelles les gens sont confrontés, y compris leur incapacité à payer leurs dus.

Abordant les questions ecclésiastiques, Sa Béatitude a ajouté :

« Face à la clameur qui se produit et prévaut suite à chaque événement dans l’église, nous vous rappelons que l’Église orthodoxe traverse une étape délicate dans le monde aujourd’hui. Il est nécessaire d’intensifier la prière et le travail pour préserver l’unité recommandée par le Seigneur. Cela exige que tous ceux qui s’occupent des affaires de l’Église restent à l’écart des querelles. Quant aux fidèles, ils ne doivent pas se fier aux fictions qui visent à affaiblir la confiance dans l’Église et à répandre la dissension parmi les fidèles pour des fins désormais bien connues. Soulignons que l’Église d’Antioche n’a pas fait et ne fera jamais des compromis sur la vérité. Elle restera une voix prophétique qui porte les problèmes de nos pays, de notre peuple et de ce Levant. Nous ne les avons jamais négligés et ne le ferons jamais. Quant aux questions ecclésiastiques, nous les traitons toujours au sein de l’Église, dans l’esprit de l’Église, fondé sur les enseignements du Saint Évangile, de la Sainte Tradition et des Canons de l’Église, qui forment le seul point de départ et la seule référence pour les fidèles. «

Après la Divine Liturgie, Sa Béatitude a reçu les fidèles au salon du Monastère.