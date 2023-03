Appel du synode de l’Église orthodoxe biélorusse « au sujet des actions des autorités ukrainiennes dirigées contre l’Église orthodoxe canonique ukrainienne »

Le Synode de l’Église orthodoxe biélorusse a publié le message suivant en date du 28 mars 2023 :

« Nous, archipasteurs et membres du Synode de l’Église orthodoxe biélorusse, exprimant avec un amour fraternel notre soutien aux hiérarques, aux ecclésiastiques, aux moines et moniales, ainsi qu’aux laïcs de l’Église orthodoxe ukrainienne dans les épreuves difficiles actuelles, au nom des croyants orthodoxes de la République de Biélorussie, déclarons notre préoccupation générale face à la situation actuelle de l’Église orthodoxe canonique sur le territoire de l’Ukraine.

Les actions des autorités ukrainiennes, systématiquement menées contre la seule Église orthodoxe canonique du pays, provoquent perplexité et tristesse. Les atteintes au sanctuaire commun à nos peuples frères – La Laure de la Sainte Dormition des Grottes de Kiev – l’un des plus grands centres spirituels non seulement de l’Orthodoxie ukrainienne, mais aussi mondiale – sont ressenties douloureusement dans le cœur des croyants. Par conséquent, la nouvelle que le supérieur de ce saint monastère a reçu du ministère de la Culture et de la Politique d’information de l’Ukraine l’ordre d’expulsion des moines de la Laure de la Sainte-Dormition des Grottes de Kiev et ce jusqu’à la date limite du 29 mars 2023 a bouleversé le clergé, les moines et les laïcs de l’Église orthodoxe biélorusse jusque dans les profondeurs de leurs âmes.

Nos ancêtres communs, à nous Biélorusses et Ukrainiens actuels, qui ont reçu le Saint Baptême des fonts baptismaux de Kiev qui nous sont également communs, ont invariablement marché côte à côte, se soutenant mutuellement, à tout moment de notre chemin commun séculaire de développement historique, spirituel et culturel. Nos peuples, mus par la force de la foi orthodoxe et de l’amour fraternel, ayant une mémoire historique commune, ont résisté ensemble à de nombreuses menaces et, forts de l’aide de Dieu, ont surmonté même les plus difficiles d’entre elles : les conflits religieux et les persécutions menées par les ennemis de Dieu, l’occupation fasciste allemande, l’ère des troubles politiques et de la séparation de la fin du XXe siècle.

Indubitablement, les épreuves qui ont frappé l’Église orthodoxe ukrainienne canonique aujourd’hui sont comparables aux événements tragiques du passé. Le gouvernement ukrainien actuel, se positionnant comme combattant l’héritage soviétique, utilise les méthodes impies du pouvoir soviétique de la période 1920-1930 et 1960 contre l’Église du Christ et ses sanctuaires, et donc contre des millions de ses propres citoyens, enfants fidèles de l’Église orthodoxe ukrainienne canonique. Deux fois au XXe siècle, sans fondement aucun du point de vue du droit, les moines ont été expulsés de la Laure des Grottes de Kiev par la volonté du pouvoir, et le monastère lui-même a été profané et ruiné : dans les années 1920 et pendant les persécutions de Khrouchtchev. Jusque récemment, il était impossible d’imaginer qu’aujourd’hui, au XXIe siècle, nous serions à nouveau témoins de l’arbitraire à l’égard de personnes qui ne commettent aucun mal, mais deviennent indésirables pour les autorités actuelles uniquement en raison de leur propre foi et de leur appartenance religieuse.

Si la Laure des Grottes de Kiev perd à nouveau aujourd’hui ses habitants, cela pourrait entraîner des conséquences spirituelles, morales et culturelles tragiques non seulement pour les croyants orthodoxes, mais aussi pour l’ensemble de la société ukrainienne. La réalisation de ce plan insensé ne fera qu’exacerber la situation sociopolitique déjà difficile sans cela, ainsi que les relations interreligieuses au sein de l’État ukrainien. Elle peut servir d’impulsion pour une nouvelle étape du schisme ecclésial, le début de la profanation des sanctuaires, la profanation et le pillage des églises et des monastères orthodoxes, à la suite de laquelle des émeutes ou même une confrontation civile ouverte sur la base de l’intolérance religieuse peuvent éclater dans la société.

L’Église orthodoxe biélorusse appelle la communauté mondiale à défendre activement l’Orthodoxie canonique en terre ukrainienne en tant que véritable Église du Christ, garante de la paix et garantie de stabilité dans la société ukrainienne ; à prendre sans délai des mesures visant à mettre fin aux déclarations et actions destructrices contre l’Église orthodoxe ukrainienne, son clergé et ses paroissiens, et à annuler la décision d’expulser les moines de la Laure des Grottes de Kiev, ainsi qu’à maintenir le monastère sous la juridiction de l’Église orthodoxe ukrainienne et l’adoption par la haute direction de l’Ukraine des actes juridiques réglementaires pertinents.

Nous appelons également les autorités ukrainiennes à veiller au strict respect de la législation ukrainienne en vigueur et du droit international concernant la liberté de conscience et de religion, le respect des droits légitimes et des libertés de l’homme.

Nous demandons à tous les enfants fidèles de l’Église orthodoxe biélorusse, ainsi que tous les croyants qui ne sont pas indifférents au sort de l’Église orthodoxe en terre ukrainienne, d’intensifier les prières pour donner à nos voisins et frères dans la foi l’aide de Dieu et la force pour surmonter les épreuves les ont frappées, pour que leurs sanctuaires soient préservés, pour que la paix et de la compréhension mutuelle leur soient octroyés.

Que le Seigneur nous aide tous, par les prières de la Très Pure Souveraine la Mère de Dieu, la multitude des saints ascètes de la Laure de Kiev et de Biélorussie, des nouveaux martyrs et confesseurs de notre Église, à préserver l’Église du Christ indestructible de l’inimitié et de la discorde !

Avec une profonde empathie pour l’Église orthodoxe ukrainienne, ses archipasteurs, ses clercs, ses moines et moniales et tous ses enfants fidèles,

Le Synode de l’Église orthodoxe biélorusse »

Source