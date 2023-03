Appel vidéo en français du vice-recteur de l’académie théologique de kiev, menacée d’expulsion

Le vice-recteur de l’Académie théologique et du séminaire de Kiev, l’archimandrite Philarète (Volochine) a enregistré, en français, un message vidéo aux représentants des institutions éducatives religieuses mondiales, leur demandant de défendre l’Académie contre son expulsion illégale de la Laure des Grottes de Kiev et, ce faisant, la fin des activités de l’un des plus anciens établissement d’enseignement religieux d’Europe de l’Est, dans lequel plus de 300 étudiants à temps plein étudient actuellement.