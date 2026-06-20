Apprendre par cœur l’Évangile, Marc 14, 18-25

5La Révélation de la Chair et du Sang

Dans sa traduction de l’Évangile de Marc, Bernard Frinking intitule ce passage « la Révélation de la Chair et du Sang ». Ce sont les paroles de l’Institution.

Le Seigneur dit : « ceci est mon corps », « ceci est mon sang ». Tout repose sur ce petit verbe : « est ». Au désert, les Hébreux, devant une nourriture inconnue tombée du ciel, demandaient au contraire : « qu’est-ce que ceci ? », en hébreu « man hou », d’où vient le nom de la « manne ». La question des Hébreux reçoit ici sa réponse.

Son corps et son sang sont bel et bien notre manne de chaque jour. Le Seigneur nous les offre parce qu’il sait combien ils nous sont indispensables pour traverser le désert de cette vie.

Retrouvez l’épisode : https://www.youtube.com/watch?v=6a4kwrFTqn4