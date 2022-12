Archevêché de Thyatire : les paroisses, ministères et institutions de l’archidiocèse reçoivent 250 000 $ de subventions

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter

Plusieurs paroisses de l’archevêché de Thyatire et de Grande-Bretagne (Patriarcat de Constantinople-, la St Cyprian’s Primary Academy, ainsi qu’un certain nombre de banques alimentaires communautaires et d’institutions de bienfaisance, ont reçu un total cumulé de plus de 250 000 $ (USD) sous la forme de subventions caritatives du National Philanthropic Trust, de la fondation MELNIK et de la Styliades Hellenic Orthodox Foundation. Si certaines de ces subventions ont été accordées directement