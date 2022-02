Archevêque Jérôme : « Je suis choqué ! Que la raison l’emporte ! »￼

Sa Béatitude l’archevêque Jérôme d’Athènes et de toute la Grèce a fait la déclaration suivante :

« Je suis profondément choqué et mes pensées et prières vont à nos frères et sœurs ukrainiens, en particulier aux jeunes enfants et aux personnes âgées qui vivent les horreurs de la guerre, et bien sûr aux milliers de nos compatriotes dans le pays.

En effet, je dois vous dire que j’ai été choqué en tant qu’être humain et en tant qu’ecclésiastique de voir l’image d’un petit enfant qui, les larmes aux yeux, dit qu’il ne veut pas mourir et qu’il veut que cette guerre se termine le plus vite possible, mais aussi l’image d’un père qui, les larmes aux yeux, dit adieu à sa fille et à sa femme qui partent à la recherche d’un refuge sûr.

J’espère donc et je prie pour que cette guerre cesse maintenant, que la prudence et la raison l’emportent et que l’on comprenne que tous les problèmes peuvent être réglés et résolus par le dialogue et la compréhension et jamais par la violence ».

