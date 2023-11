Assemblée annuelle du clergé du diocèse d’Europe occidentale de l’Église russe hors-frontières à Florence

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

Du mercredi 22 novembre au samedi 25 novembre, la réunion pastorale annuelle du clergé du Diocèse de Grande-Bretagne et d’Europe occidentale a eu lieu dans l’église de la Nativité du Christ et Saint-Nicolas à Florence, en Italie. L’assemblée a réuni plus de 45 membres du clergé, venus de dix pays d’Europe continentale, de Grande-Bretagne et d’Irlande, pour discuter pendant plusieurs jours, dans une unité de prière, du développement futur des