Avis d’expert : « Aspects constitutionnels et juridiques de la loi sur l’interdiction de l’Église orthodoxe ukrainienne

Dmytro Vovk, professeur associé, docteur en droit, directeur du Centre d’études sur l’État de droit et la religion (Faculté de droit de l’université nationale Iaroslav le Sage à Kharkiv), a analysé la loi n° 8371 adoptée par la Verkhovna Rada. L’expert est convaincu que cette loi vise spécifiquement l’Église orthodoxe d’Ukraine, qu’elle viole la Constitution ukrainienne et un certain nombre de normes juridiques internationales, mais qu’il est peu probable qu’elle affecte la position de l’Europe et des États-Unis sur la question de la coopération avec le gouvernement ukrainien. L’expert a publié un article à ce sujet sur sa page Facebook. Le texte est traduit dans son intégralité.

« Aspects constitutionnels et juridiques de la loi « sur l’interdiction de l’Église orthodoxe ukrainienne (EOU)

1- S’agit-il d’une loi interdisant l’Église orthodoxe russe (EOR) ou l’Église orthodoxe ukrainienne (EOE), historiquement et canoniquement liée au Patriarcat de Moscou ?

D’un point de vue pratique, la loi vise précisément à interdire l’EOU. Premièrement, cela a été déclaré à plusieurs reprises par ses auteurs et promoteurs. Deuxièmement, la loi (en particulier les critères d’une organisation religieuse ukrainienne affiliée à la Russie) est rédigée précisément pour l’EOU. Troisièmement, l’État a déjà procédé à un examen « religieux » (en fait, théologique) et établi le lien entre l’Église orthodoxe russe et l’Église orthodoxe ukrainienne (même après la déclaration de « pleine indépendance » de l’Église orthodoxe d’Ukraine en mai 2022), ce qui ouvre la voie à la liquidation de l’Église orthodoxe ukrainienne. Le groupe d’experts nommé par l’État a essentiellement reconnu que rien de moins qu’une déclaration d’autocéphalie ne signifierait la fin de l’affiliation de l’EOU à l’EOR.

De plus, selon les dispositions de la loi, même l’autocéphalie ne sauvera pas l’EOU de l’interdiction si cette autocéphalie n’est pas reconnue par l’EOR. Si l’EOR insiste sur le fait que l’EOU fait partie de l’EO, cela suffira pour sa liquidation, même après la déclaration d’autocéphalie (déclaration par l’EOU NdT) (qui, bien entendu, ne se produira ni dans un mois ni dans les neuf mois prévus par la loi).

2. La liquidation de l’EOU va-t-elle vraiment durer des années ?

Pas nécessairement. Pour une liquidation complète, il serait nécessaire d’interdire chaque communauté de l’EOU individuellement, et il faudrait en effet beaucoup de temps pour interdire 8 000 communautés. En même temps, la loi donne au bureau du procureur le pouvoir d’intenter des actions en liquidation, et toutes les affaires devraient être entendues par la Cour administrative d’appel de Kiev avec la procédure la plus simple possible pour notifier les parties. Un tel mécanisme, impliquant non pas le mème « un avocat du Service d’État ukrainien pour l’ethnopolitique et la liberté de conscience » mais le système du Bureau du Procureur, permet d’engager rapidement des poursuites et d’obtenir une décision sur la liquidation d’organisations clés au sein de la structure de l’EOU (métropoles, paroisses importantes, etc.).

En outre, les procédures judiciaires ne devraient pas durer très longtemps, car la seule chose que le tribunal doit établir pour prendre une décision est de savoir si une organisation religieuse est réellement affiliée à l’EOR, ce qui, on peut le supposer, sera fait en se référant à l’expertise pertinente qui a déjà été menée par l’État. Compte tenu de la pratique récente de la Cour suprême, il n’y aura pas de problème à cet égard.

3. La procédure de liquidation des congrégations de l’EOU prévue par la loi est-elle suffisamment prévisible ?

Tout d’abord, la loi ne fournit aucune garantie quant à l’objectivité et à l’indépendance de l’expertise concernant l’affiliation des communauté de l’EOU à l’EOR. Ni la qualification ni l’impartialité de cette expertise ne sont mentionnées dans la loi. La nomination des experts est laissée à l’entière discrétion du Service d’État pour l’ethnopolitique et la liberté de conscience (SEELC), qui, du moins pour l’instant, est enclin à soutenir l’Église orthodoxe d’Ukraine (EOdU). L’objectivité de l’examen précédent des liens entre l’EOU et l’Église orthodoxe russe a déjà été mise en doute, car le groupe d’experts a été formé par le Service d’État pour l’ethnopolitique et la liberté de conscience selon un principe qui rappelle une réunion d’imams qui décident s’il faut fermer la synagogue locale.

D’autre part, la loi prévoit la liquidation des communautés de l’EOU pour toute violation « concernant la formation et l’activité des organisations religieuses », c’est-à-dire pour toute violation, même mineure, de la loi.

4. La loi est-elle conforme aux normes du droit international des droits de l’homme ?

Non, du moins dans son acception actuelle. La liberté de religion ne peut faire l’objet d’aucune dérogation (au niveau du Pacte international relatif aux droits civils et politiques) et ne peut être restreinte pour des raisons de sécurité nationale (article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques). Les organisations religieuses peuvent être dissoutes pour des raisons de sécurité nationale en tant qu’associations publiques (article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques), mais pas en raison de leur affiliation religieuse, mais en raison de leur implication institutionnelle dans des activités illégales, ce qui doit être prouvé par l’État.

Si nous éliminons les arguments purement théologiques (indépendance spirituelle, etc.), il nous reste environ 40 affaires pénales contre des clercs actuels et anciens de l’EOU, leurs parents et des croyants étroitement associés (par exemple, des membres d’organisations publiques affiliées à l’EOU). Les trois quarts de ces affaires pénales concernent des propos inappropriés (justifiant l’agression russe et incitant à la haine religieuse, généralement à l’égard de l’EOdU, bien qu’il y ait également des cas de collaborationnisme et qu’au moins trois prêtres, y compris le métropolite, aient été échangés contre la Russie. Dans la plupart des cas, ces déclarations ont une diffusion limitée (bavardage avec quelques personnes, communication privée avec des croyants, prêche dans une église de village) et font souvent partie d’un tableau d’ensemble basé sur des théories du complot, y compris celles qui ont des connotations antisémites. Bien que ces actes illégaux constituent des infractions graves, ils sont encore très différents de ce qui est traditionnellement associé aux menaces pour la sécurité nationale. Même si l’on ajoute à cela une centaine de procédures pénales qui se trouvent à différents stades d’instruction et de jugement, il est impossible de conclure sans équivoque que la liquidation est la seule sanction adéquate. Dans le même temps, des tentatives sont faites pour justifier une telle interdiction comme une sanction pour la diffusion de l’idéologie du « monde russe ». La loi contient une définition longue et plutôt confuse du « monde russe » et prévoit l’interdiction d’une organisation religieuse qui a diffusé cette idéologie de manière répétée. Une récente résolution de l’APCE attire l’attention sur le rôle de cette idéologie dans le déclenchement par la Russie d’une guerre d’agression contre l’Ukraine. Mais, pour diverses raisons, il est encore difficile de dire si cette approche est suffisamment convaincante.

5. La loi entravera-t-elle l’intégration européenne et les contacts avec les partenaires internationaux, en particulier avec les États-Unis ?

Très probablement, non. Un tel scénario n’est pas totalement irréaliste, car non seulement les politiciens américains de droite, mais aussi la Commission du Congrès américain sur la liberté religieuse internationale et plusieurs grandes organisations internationales de défense des droits de l’homme ont exprimé leurs mises en garde à l’égard de la loi. Nous pouvons nous attendre à ce que la loi soit discutée en septembre lors de réunions bilatérales avec la Commission européenne, où l’on examinera si la législation ukrainienne est conforme aux normes et aux valeurs de l’UE en matière de droits de l’homme. En même temps, à mon avis, la logique de base des partenaires internationaux sera que ce n’est pas le plus gros problème de l’Ukraine et que, dans le contexte de nombreux autres défis beaucoup plus complexes, cette loi peut être ignorée. Deux facteurs renforceront cette approche : (1) l’Ukraine, même avec cette loi, aura un meilleur état de protection de la liberté religieuse que la plupart des autres pays post-soviétiques et, surtout, que la Russie, l’un des pires violateurs de la liberté religieuse au monde ; (2) l’implication des diplomates russes et de l’Église orthodoxe russe dans la promotion du récit de la « persécution » de l’EOU en Ukraine encouragera les diplomates européens à éviter de critiquer la loi afin de ne pas se solidariser avec la Russie.

6. L’adoption de la loi signifie-t-elle un changement dans le modèle constitutionnel des relations entre l’État et l’Église en Ukraine ?

Le modèle défini à l’article 35 de la Constitution (séparation) n’existe depuis longtemps que sur le papier et, depuis 2014, l’Ukraine s’oriente vers un modèle coopératif de relations entre l’État et les Églises, plus traditionnel pour les pays orthodoxes. L’adoption de la loi donne un élan à ce mouvement. Dans le même temps, il ne semble pas y avoir de consensus politique sur cette question. Les politiciens de l’opposition, certains politiciens pro-gouvernementaux du deuxième échelon et les fonctionnaires responsables des relations religieuses promeuvent l’idée d’un rapprochement avec l’EOdU). En même temps, ce scénario ne semble pas, pour diverses raisons, pleinement acceptable pour l’équipe du Président Zelensky. »