Bande-annonce documentaire France 2 : « Albanie, lumières de la foi » – dimanche 16 mars à 9h30

Le documentaire « Albanie, lumières de la foi » nous plonge dans l’intimité d’une communauté religieuse ayant traversé les tempêtes de l’Histoire : l’Église orthodoxe d’Albanie. À travers des fragments de vie quotidienne et des témoignages poignants, ce film révèle la renaissance spirituelle d’un peuple dont la foi a été mise à l’épreuve pendant des décennies.

Au cœur de ce récit, le père Nicola Kodheli nous ouvre les portes de son univers. Prêtre à la cathédrale de la Résurrection de Tirana et responsable du Réfectoire des pauvres, il partage avec nous sa vocation et son engagement social, entouré de sa femme Ana et de leur famille. Cette immersion se poursuit avec la novice Eleni Pani, amie proche du père Nicola, qui nous confie son cheminement spirituel, tandis que le père Grigor Pelushi nous fait découvrir son action à travers Radio Ngjallja, véritable pont entre tradition et modernité. Le jeune Yorgo, professeur de musique byzantine, incarne quant à lui la transmission d’un héritage culturel millénaire devenu le sens de sa vie.

Un aspect fascinant du documentaire réside dans le portrait de Christos, peintre et fresquiste grec, qui a accompagné l’archevêque Anastase dans sa mission. À travers son art, Christos met en couleur la vie et l’œuvre du primat de l’Église orthodoxe albanaise, illustrant ainsi le renouveau spirituel et artistique insufflé par l’archevêque Anastase dans le pays.

« Albanie, lumières de la foi » dévoile ainsi une Église à la fois ancestrale et profondément contemporaine, dont les racines ont résisté aux violences d’un régime qui voulait les arracher. Un témoignage lumineux sur la résilience spirituelle et le rôle essentiel que joue aujourd’hui la foi orthodoxe dans la reconstruction identitaire de l’Albanie.

Diffusion le 16 mars à partir de 9h30 sur France 2 et ensuite en repalay pendant un mois.