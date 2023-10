Bande-annonce documentaire : « paroisse orthodoxe de compiègne » - dimanche 29 octobre à 9h30 france 2

Le père François Graillot, originaire de Paris, a fondé la paroisse orthodoxe « Notre-Dame-de-Toute-Protection à Compiègne, dans l’Oise. Elle a élu domicile dans l’ancienne église du couvent du Carmel. Après une recherche d’un lieu de culte qui a duré près d’un an et demi, le père Graillot a pu s’installer dans cette église grâce à une convention signée avec la mairie de Compiègne et soutenue par l’évêché de l’Oise.

Cette paroisse représente la première église orthodoxe de la région, accueillant des fidèles de diverses origines : roumains, serbes, libanais, ukrainiens, russes et français. Elle s’inscrit dans le riche patrimoine historique et ecclésial de Compiègne, ville qui a connu des martyrs catholiques tels que sainte Jeanne d’Arc, les seize Carmélites guillotinées après la Révolution, mais aussi des figures orthodoxes marquantes : la sainte famille du Tsar russe ayant séjourné à Compiègne en 1903, ainsi que les saints Marie Skobtsov, son fils Youri et le père Dimitri Klépinine, passés par le camp d’internement de Compiègne-Royallieu avant de terminer leurs jours dans des camps de concentration en Allemagne.

