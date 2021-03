Bande-annonce : « ‘Ô Mort, où est ton aiguillon ?’ – La commémoration des défunts dans l’Église orthodoxe »

Aujourd’hui, on n’aime pas parler de la mort ! On veut la rendre invisible, ou bien la déclarer déjà vaincue, au moins avant la pandémie qui nous a démontré de manière abrupte qu’elle reste toujours la seule certitude dans nos vies. Pourtant, le message de la mort vaincue par le Christ est la trame de notre espérance et notre foi. Dans l’émission diffusée le dimanche 28 mars, nos invités parlerons du mystère de la mort du point de vue scientifique, théologique et ecclésial ! Le documentaire « ‘Ô Mort, où est ton aiguillon ?’ – La commémoration des défunts dans l’Église orthodoxe », produit et réalisé par le père Jivko Panev et Alexey Vozniuk, sera diffusé sur les petits écrans le 28 mars à partir de 9h30 sur France 2 ou en direct là et ensuite sur France 2 replay visible dans le monde entier pendant un mois.