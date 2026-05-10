Bande-annonce : « Sur les épaules de géants », jeudi 14 mai sur France 2 à 9 h 30

Traduire les Pères de l’Église, c’est une responsabilité qui ne se délègue pas : rendre accessible, dans la langue de Montaigne, la pensée de Jean Chrysostome, de Basile le Grand, de Maxime le Confesseur. Des hommes et des femmes ont consacré leur vie à ce travail, siècle après siècle, pour que les voix de l’Église primitive ne s’éteignent pas. Ce documentaire raconte cette transmission.

Au XIXᵉ siècle, l’abbé Migne lance un pari insensé : publier des centaines de volumes de patrologie grecque et latine, mettre à la portée du monde chrétien l’ensemble des textes des Pères. Marie-Hélène Congourdeau, directrice de la collection Les Pères dans la foi, retrace cette aventure éditoriale, et montre comment ces volumes, partis d’Occident, ont nourri la renaissance patristique en Russie et dans l’ensemble du monde orthodoxe au siècle suivant.