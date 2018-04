Un groupe de catéchumènes congolais a été récemment reçu dans l’Église orthodoxe par le baptême dans le fleuve Congo. Le sacrement était célébré par le métropolite de Brazzaville et du Gabon Pantéléimon (Patriarcat d’Alexandrie) dans les eaux du fleuve qui constitue la frontière entre la République du Congo et la République Démocratique du Congo. Le métropolite est arrivé par avion à Impfondo, une ville du nord-est de la République du Congo, afin de rendre visite à la communauté Saint-Jean-Baptiste-et-Saint-Nicolas. Il a été accueilli à l’aéroport par le recteur de la paroisse, le père Timothée Ndzebe et les membres de sa communauté. Après avoir visité l’église, la première église orthodoxe dans le nord du Congo, il a voyagé sur la rivière Oubangui. Là, entre Brazzaville sur la rive occidentale et Kinshasa, sur la rive orientale, le métropolite a baptisé un certain nombre de catéchumènes de tous âges, originaires des tribus Bantoue et Pygmée. Dans son homélie, le métropolite a évoqué l’unicité du saint Baptême et le début de la vie spirituelle, expliquant les différents stades de la célébration du sacrement. La journée a fini avec plusieurs heures d’entretien spirituel entre le métropolite, le prêtre de la paroisse et la communauté. Les baptêmes massifs sont courants dans l’Église orthodoxe d’Alexandrie. Au mois de janvier de cette année, le métropolite du Katanga Mélèce, avec un certain nombre de prêtres, a célébré le baptême de 556 personnes en République démocratique du Congo.

