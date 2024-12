Bénédiction de la crypte nouvellement restaurée de l’église de la Dormition-de-la-Mère-de-Dieu à Sainte-Geneviève-des-Bois

Le mercredi 4 décembre, un événement important a eu lieu à l’église de la Dormition-de-la-Mère-de-Dieu à Sainte-Geneviève-des-Bois. Après la liturgie de la fête de la Présentation de la Mère de Dieu au Temple, le clergé a solennellement béni l’ensemble pictural de la crypte de l’église, qui venait d’être entièrement restauré.

Pour bien comprendre la signification de cet événement, il faut savoir que cette crypte n’est pas un simple sous-sol, mais un lieu chargé d’histoire et de spiritualité. En effet, elle abrite les sépultures de personnalités éminentes de l’archevêché, ainsi que celles d’Albert Benois, l’architecte qui a conçu l’église, et de son épouse Marguerite. Albert Benois est également l’auteur des remarquables peintures murales ornant les murs de la crypte.

Malheureusement, ces œuvres d’art avaient subi les outrages du temps et de l’humidité, en raison d’infiltrations d’eau de pluie. Les peintures et les panneaux décoratifs étaient en très mauvais état. C’est pourquoi une vaste campagne de restauration a été menée de février à septembre 2024, grâce à la générosité de donateurs privés et au soutien du ministère de la Culture et de la région Île-de-France (à hauteur de 35% du financement total).

Le résultat est spectaculaire et rend justice à la beauté originelle de ces peintures. Il faut noter qu’en 2019 déjà, d’importants travaux avaient été réalisés pour stopper les infiltrations d’eau en créant un système de drainage et d’étanchéité autour des fondations. La restauration de 2024 est donc l’aboutissement d’un long processus de sauvegarde de ce patrimoine.

Un détail intéressant : après le décès d’Albert Benois dans les années 60, sa femme Marguerite avait entrepris une première restauration en recouvrant certains murs de panneaux décoratifs reprenant les motifs originaux. En déposant ces panneaux pour les restaurer, on a eu la surprise de redécouvrir les peintures d’origine ! Bien qu’abîmées, elles restent absolument remarquables. Leur restauration future est d’ailleurs encouragée par les représentants du ministère de la Culture.

La cérémonie de bénédiction a été suivie de plusieurs allocutions éclairant le contexte de cette restauration. Le marguillier Nicolas Lopoukhine a évoqué la figure d’Albert Benois, puis la responsable du chantier Anne Claire Hauduroy a présenté le déroulement des travaux. Enfin, le maire de Sainte-Geneviève-des-Bois Frédéric Petitta a salué l’énergie déployée par la paroisse pour sauvegarder ce patrimoine exceptionnel, soulignant que l’église de la Dormition est un monument phare pour la ville.

Un repas festif a joyeusement clôturé cette journée d’inauguration. Mgr Jean de Doubna en a profité pour décerner la médaille de Mère Marie Skobtsov à Michel Manago, en récompense de son dévouement remarquable au service de l’archevêché. Secrétaire du conseil paroissial, du Comité d’entretien des sépultures et membre de la commission de contrôle des finances, Michel Manago a notamment agi comme maître d’ouvrage de cette restauration. Il est aussi l’auteur des sites web de l’archevêché et de ses paroisses. Son engagement sans faille méritait bien cette distinction.

Pour aller plus loin, nous vous invitons à télécharger l’exposé de Mme Anne Claire Hauduroy sur le site de l’église : vous y trouverez une présentation détaillée du chantier de restauration, permettant de mieux comprendre les enjeux techniques et artistiques de cette belle réalisation.