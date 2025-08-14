Bénédiction de la nouvelle croix de l’église saint-Séraphin à Chelles

Vendredi 1er août, la fête patronale de la paroisse saint Séraphin-de-Sarov, située sur les deux communes de Chelles et de Gagny, a été l’occasion de la bénédiction et de la mise en place d’une nouvelle croix sur le toit rénové de l’église. Pour cet évènement, la divine liturgie et l’office de la bénédiction étaient présidés par son excellence Élisée, évêque de Réoutov, avec la bénédiction de notre métropolite Jean de Doubna. A son arrivée Monseigneur Élisée a été accueilli par le recteur de la paroisse. Monseigneur Élisée a présidé la liturgie entouré des archiprêtres André et Adriian, ainsi que du prêtre Silouane. La chorale, dirigée par le lecteur Stéphane Drobot, a été renforcée par des jeunes venus pour prier avec nous.

À la fin de la liturgie, monseigneur Élisée est sortie pour bénir la nouvelle croix . Puis, de retour dans l’église, il a rappelé l’exemple que donne saint Séraphin dans son enseignement de l’amour et du pardon. Il a particulièrement recommandé de toujours garder dans nos cœurs la fameuse phrase : « recherche la paix en toi et des milliers seront sauvés ». Il a insisté sur le fait que chacun doit commencer à son niveau et qu’ainsi la paix s’étendra à tous.

Monseigneur Élisée a ensuite offert, de la part du monastère saint Silouane, des reliques de saint Jean Chrysostome.

Après la liturgie tous les présents ont pu partager des agapes généreusement préparées par les dames de la paroisse.

À la fin des agapes, la croix nouvellement bénie a été élevée sur le toit de l’église et mise en place sur le nouveau bulbe, au chant du tropaire de la Croix, chanté alternativement en français et en slavon. Ce fut un moment très émouvant pour tous les participants.

Ce fut une grande joie pour les paroissiens de recevoir la visite de monseigneur Élisée, qui a été pendant six ans le recteur de la paroisse.