Bénédiction de la nouvelle croix de l’église saint-Séraphin à Chelles

Catégories À la Une Actualités France par
Bénédiction de la nouvelle croix de l’église saint-Séraphin à Chelles

Vendredi 1er août, la fête patronale de la paroisse saint Séraphin-de-Sarov, située sur les deux communes de Chelles et de Gagny, a été l’occasion de la bénédiction et de la mise en place d’une nouvelle croix sur le toit rénové de l’église. Pour cet évènement, la divine liturgie et l’office de la bénédiction étaient présidés par son excellence Élisée, évêque de Réoutov, avec la bénédiction de notre métropolite Jean de Doubna. A son arrivée Monseigneur Élisée a été accueilli par le recteur de la paroisse. Monseigneur Élisée a présidé la liturgie entouré des archiprêtres André et Adriian, ainsi que du prêtre Silouane. La chorale, dirigée par le lecteur Stéphane Drobot, a été renforcée par des jeunes venus pour prier avec nous.
À la fin de la liturgie, monseigneur Élisée est sortie pour bénir la nouvelle croix . Puis, de retour dans l’église, il a rappelé l’exemple que donne saint Séraphin dans son enseignement de l’amour et du pardon. Il a particulièrement recommandé de toujours garder dans nos cœurs la fameuse phrase : « recherche la paix en toi et des milliers seront sauvés ». Il a insisté sur le fait que chacun doit commencer à son niveau et qu’ainsi la paix s’étendra à tous.
Monseigneur Élisée a ensuite offert, de la part du monastère saint Silouane, des reliques de saint Jean Chrysostome.
Après la liturgie tous les présents ont pu partager des agapes généreusement préparées par les dames de la paroisse.
À la fin des agapes, la croix nouvellement bénie a été élevée sur le toit de l’église et mise en place sur le nouveau bulbe, au chant du tropaire de la Croix, chanté alternativement en français et en slavon. Ce fut un moment très émouvant pour tous les participants.
Ce fut une grande joie pour les paroissiens de recevoir la visite de monseigneur Élisée, qui a été pendant six ans le recteur de la paroisse.

À propos de l'auteur

Photo of author

Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
Lire tous les articles par Jivko Panev

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

15 août

DORMITION DE LA TRÈS-SAINTE MÈRE DE DIEU ET TOUJOURS VIERGE MARIE Saint Macaire le Romain, thaumaturge de Novgorod (1550) LA ...

2 août (ancien calendrier) / 15 août (nouveau)

Carême de la Dormition Translation de Jérusalem à Constantinople des reliques de saint Étienne diacre, protomartyr (en 428) ; saint ...

Documentaire France 2 « Les Rencontres du Vicariat 2025 »

Les 30 et 31 mai derniers, plus de 120 membres et délégués des 26 paroisses du Vicariat Sainte-Marie-de-Paris et Saint-Alexis-d’Ugine ...

Bénédiction de la nouvelle croix de l’église saint-Séraphin à Chelles

Vendredi 1er août, la fête patronale de la paroisse saint Séraphin-de-Sarov, située sur les deux communes de Chelles et de ...

Le monastère abritant les reliques de saint Gervèse (Paraskevopoulos) a été miraculeusement préservé de l’incendie dans la région de Patras

Les reliques de saint Gervèse (Paraskevopoulos) à Kato Sychaina, près de Patras, en Grèce, ont survécu à un incendie de forêt dévastateur qui ...

Nouvelle vague de mobilisation forcée du clergé de l’Église orthodoxe ukrainienne

Depuis le début du mois d’août 2025, les cas de détention et de mobilisation forcée du clergé de l’Église orthodoxe ...

14 août

Carême de la Dormition Avant-fête de la Dormition de la Très-Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Saint Michée, ...

1er août (ancien calendrier) /14 août (nouveau)

Début du Carême de la Dormition  Procession du Bois de la Sainte, Vénérable et Vivifiante Croix. Les sept frères Maccabées ...

L’archevêque d’Alaska appelle à trois jours de jeûne et de prière avant la rencontre entre Trump et Poutine en Alaska

Le diocèse de Sitka et d’Alaska de l’Église orthodoxe en Amérique a annoncé une période de jeûne de trois jours ...

L’archiprêtre Nicolas Balachov : « l’Église orthodoxe russe prie pour le succès des négociations en Alaska »

« Sa Sainteté le patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie, les hiérarques, le clergé et les laïcs ...

« Quatre chroniques radiodiffusées »

Sur son blog, Christophe Levalois a mis en ligne les enregistrements de ses quatre chroniques radiodiffusées en juillet dans l’émission ...

Le métropolite Antoine de Volokolamsk a rencontré le primat de l’Église orthodoxe albanaise

Le 11 août, avec la bénédiction du patriarche de Moscou et de toute la Russie Cyrille, le président du Département ...

Délégation du Patriarcat de Jérusalem au monastère du Sinaï – Questions clés abordées

Un message d’unité et de responsabilité consciente a été transmis par les moines du monastère du Sinaï et la délégation ...

Célébration panorthodoxe pour la fête de sainte Parascève à Sydney, Australie

Le 8 août, la paroisse orthodoxe macédonienne de Sainte-Parascève dans la banlieue de Rockdale à Sydney, Australie, a célébré la ...

13 août

Carême de la Dormition Clôture de la fête de la Transfiguration de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Transfert des ...

31 juillet (ancien calendrier) / 13 août (nouveau)

Jour de jeûne Avant-Fête de la Procession de la vénérable et vivifiante Croix ; saint Eudocime le juste, de Cappadoce (IXème ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

4 bis rue de l'Ursine

92370 Chaville

France

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2023 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.