Bertrand Vergely : « La conscience » – lundi 2 mars

La prochaine conférence de Bertrand Vergely « La conscience » aura lieu le lundi 2 mars à 18 h 30 dans les locaux de la paroisse roumaine des Saints-Archanges (9 bis rue de Beauvais, Paris 75005 Paris, entrée par la porte rouge !

Entrée payante : 20 € (pas de carte bancaire). Pour plus d’informations : 06 17 86 32 96.

Pour consulter les conférences, allez sur la page !

Vous pouvez (re)voir également en ligne : la première série de conférences, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième, la huitième, la neuvième série, la dixième série et l’onzième, la douzième et la treizième !

