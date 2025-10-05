Bertrand Vergely : «  Le Christ » – lundi 6 octobre

La prochaine conférence de Bertrand Vergely « Le sens de la vie » aura lieu le lundi 12 mai à 18h30 dans les locaux de la paroisse roumaine des Saints-Archanges (9 bis rue de Beauvais, Paris 75005 Paris entrée par la porte rouge).

Entrée payante: 20 € (pas de carte bancaire). Pour plus d’informations : 06 17 86 32 96.

Pour consulter les conférences à venir, cliquez ICI !

Vous pouvez (re)voir également en ligne : la première série de conférences, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième, la huitième, la neuvième série, la dixième série et l’onzième, la douzième et la treizième !