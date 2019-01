Monseigneur Jean (Roschin), métropolite de Chersonèse et d’Europe occidentale, est né le 22 octobre 1974 à Moscou, dans une famille de fonctionnaires.

1991 : Enseignement secondaire à l’école n°4 de Moscou, études approfondies de l’anglais.

1991 – 1993 : Etudes à la faculté de droit de l’Institut des sciences humaines de Moscou.

1993 – 1994 : Novice au monastère des Grottes à Pskov.

1994 – 1997 : Études au séminaire de Moscou.

1996 – 1997 : Travaille au conseil éditorial du Patriarcat de Moscou, participe à l’élaboration de manuels liturgiques.

1997 : Commence à travailler au secrétariat des liens interconfessionnels du DREE du Patriarcat de Moscou.

1999 – 2000 : Études à l’Académie de théologie de Saint Vladimir à New-York.

2000 – 2002 : Études à la faculté de philosophie de l’université catholique à Washington.

2003 – 2009 : En charge des relations interconfessionnelles au secrétariat du DREE du Patriarchat de Moscou pour les relations entre l’Eglise et la société.

28 août 2007 : Mgr Cyrille, métropolite de Smolensk et de Kaliningrad, président du DREE, l’ordonne diacre. Le 23 septembre le métropolite Cyrille l’ordonne prêtre.

4 octobre 2012 : le Saint-Synode décide le de le nommer représentant de l’Assemblée mondiale russe auprès de l’ONU, il fait partie du clergé de la cathédrale Saint-Nicolas à New-York.

11 mars 2014 : L’archevêque de Serguiev-Possad Théognoste le fait moine avec le nom de Jean en l’honneur de Saint-Jean de Shanghai et de San-Francisco.

25 juillet 2014 : Le Saint Synode le nomme évêque de Naro-Fominsk en charge des paroisses du Patriarcat de Moscou aux États-Unis.

28 juillet 2014 : Sa Sainteté Cyrille le fait archimandrite lors d’une liturgie célébrée à la cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou.

1 août 2014 : Sacre épiscopal en l’église Saint-Georges-le-Victorieux sur le mont Poklonnaya à Moscou. L’office est présidé par le patriarche Cyrille.

15 octobre 2018 : Le Saint-Synode le nomme évêque de Bogorodsk responsable des paroisses du Patriarcat de Moscou en Italie.

28 décembre 2018 : Le Saint-Synode le nomme à la tête de l’exarchat d’Europe occidentale, avec le titre « de Chersonèse et d’Europe occidentale » ainsi que du diocèse de Chersonèse. Il continue à administrer à titre provisoire les paroisses en Italie.

3 janvier 2019 : Élévation à la dignité de métropolite par le patriarche Cyrille à la cathédrale de la Dormition du Kremlin de Moscou, durant la liturgie pour la fête du saint métropolite Pierre de Moscou.

