Bruxelles : Inauguration de la nouvelle année académique 2023-2024

À l’occasion de la nouvelle année académique 2023-2024 de l’Institut de théologie orthodoxe «Apôtre Paul» le métropolite Athenagoras de Belgique, exarque des Pays-Bas et du Luxembourg, recteur et l’archiprêtre Dr. Constantin Kenanidis, directeur, ont l’honneur de vous inviter à assister à l’ office de la bénédiction des eaux suivi par la conférence du Dr Sorin Selaru, (professeur de Théologie dogmatique – Université de Bucarest et de l’Institut) « Une théologie vivante. La vocation ecclésiale de la théologie orthodoxe ».

L’événement aura lieu le mardi 3 octobre 2023, à 19h30, au Centre orthodoxe Ambiorix (Square Ambiorix 2, 1000 Bruxelles).