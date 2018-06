Canonisation en Roumanie de saint Georges « le Pèlerin »

À l’occasion de la canonisation locale de saint Georges le Pèlerin (+1916), le 23 juin, le métropolite Théophane a nommé ce grand ascète roumain du XXème siècle « un homme de la prière pure, un diamant resplendissant de pureté ». Le métropolite a argumenté cette affirmation par le fait que Georges Lazăr a atteint ce à quoi doit parvenir chaque chrétien : l’absence de passions ». Ce « génie de la sainteté », comme l’a appelé le métropolite Théophane a vécu déjà sur terre « dans l’ambiance sainte du Royaume des cieux », c’est-à-dire qu’il a « fait descendre le ciel sur la terre, ou a élevé la terre jusqu’au ciel ». Le métropolite a dit au sujet de St Georges le pèlerin, à l’instar d’autres saints semblables, qu’il « a été envoyé sur la terre parce que nous hommes, bien des fois, avons perdu la voie authentique de l’Évangile ». La proclamation locale de la canonisation a eu lieu en l’église Saint-Jean-Baptiste à Piatra Neamţ dans le clocher de laquelle le saint vécut dans l’ascèse de 1895 jusqu’à la fin de sa vie en 1916. La cérémonie a eu lieu après les vêpres suivies de la litie, célébrée près de l’église Saint-Jean, dont le fondateur fut saint Étienne le Grand. Le métropolite Théophane et de Bucovine Théophane, l’archevêque de Tomis Théodose et l’archevêque de Roman et Bacău Joachim, l’évêque d’Europe du Nord Macaire ont célébré les offices du soir et la cérémonie de canonisation. Le métropolite Théophane a offert à la paroisse un coffre contenant un fragment des reliques du saint. Le Tomos synodal a été lu immédiatement après les Vêpres par l’évêque Ignace. Ensuite a été chanté le tropaire de saint Georges le pèlerin. Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe roumaine a canonisé Georges Lazăr le 5 octobre 2017. Celui-ci a vécu dans l’humilité et les labeurs ascétiques, proclamant par sa vie et ses paroles l’Évangile du Christ, grâce auxquels il reçut une grande grâce de Dieu, par la puissance de laquelle il a fait des miracles et opéré des guérisons, tant lors de sa vie terrestre qu’après sa mort, étant vénéré par les fidèles. On peut visionner ici le film de la canonisation.

