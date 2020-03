Canonisation officielle des moines Daniel de Katounakia, Joseph l’Hésychaste et du hiéromoine Éphrem de Katounakia

Le Saint-Synode du Patriarcat œcuménique a procédé le lundi 9 mars 2020 à la canonisation des trois saints athonites, Daniel de Katounakia (+1929), Joseph l’Hésychaste (+1959) et Éphrem de Katounakia (+1998) qui avait été annoncée par le patriarche Bartholomée sur le Mont Athos au cours de sa visite en automne 2019. Le Patriarcat œcuménique a publié le communiqué suivant : « Le Saint-Synode du Trône œcuménique, qui s’est réuni depuis hier dans le cadre de sa session ordinaire pour le mois de mars, a inscrit au ménologe de l’Eglise orthodoxe les grands spirituels suivants du Mont Athos : le moine Daniel de Katounakia, Joseph l’Hésychaste et le hiéromoine Éphrem de Katounakia ». Rappelons que les biographies et les écrits de ces deux derniers ont été publiés en français aux Éditions de l’Âge d’Homme dans la collection « Grands spirituels orthodoxes du XXème siècle ». Source

