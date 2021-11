Causerie littéraire : « Quand Noël inspire les écrivains » – mardi 24 novembre

Nous signalons la parution d’un recueil de conte « L’esprit de Noël », ouvrage collectif publié chez Bayard éditions avec dix d’écrivains contemporains marquants : Erri de Luca, Pierre Adrien, Olga Lossky, Franz-Olivier Giesbert, Sylvie Germain, Alexis Jenni…

Pour fêter ce lancement, Bayard et Le Pèlerin organisent deux très belles soirées à Paris. La première aura lieu mercredi 24 novembre à 20h, à l’auberge de jeunesse Adveniat (10 Rue François 1er, 75008 Paris). Fraçois-Xaivier Maigre rédacteur en chef au Pèlerin qui a coordoné et introduit l’ouvrage, recevra deux des auteurs : le journaliste et romancier Franz-Olivier Giesbert et la romancière Olga Lossky.

Entrée libre !