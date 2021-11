Cette année encore, des tombes ont été profanées à Kosovska Mitrovica (Kosovo)

Plusieurs centaines de Serbes du nord de la ville de Mitrovica ont pu se rendre exceptionnellement au cimetière du sud de la ville, sous contrôle albanais, pour honorer leurs défunts à l’occasion du samedi de commémoration, dit de « Saint-Dimitri », le 6 novembre 2021.

Or, nombreux sont ceux qui, parmi eux, n’ont pu trouver les tombes de leurs proches, car elles étaient saccagées à tel point qu’on ne pouvait les indentifier, tandis que d’autres étaient enfouies sous les mauvaises herbes et les épines. « Je ne trouve pas de mots pour décrire tout le chagrin que je ressens dans mon cœur. Tout d’abord, nous ne pouvons venir ici quand nous le souhaitons pour allumer des cierges et nous recueillir sur les tombes, et lorsque cela nous est possible pour les jours de commémoration des défunts, nous faisons face à un tel et triste spectacle. Est-ce que, quelque part dans le monde, les tombes et les monuments funéraires, les morts gênent quelqu’un ? Malgré que ce soit difficile, nous viendrons toujours tant que ce sera possible », a déclaré une femme qui était venue sur la tombe de son époux. Cette triste image que l’on rencontre depuis des années en ce lieu, où ont été enterrés les Serbes jusqu’en 1999, est décrite le plus souvent par les mots « tristesse », « honte », « vandalisme ».

Des prêtres de Kosovska Mitrovica avec, à leur tête, l’archiprêtre Milija Arsović, accompagnaient les familles des défunts. « Aujourd’hui, les citoyens de Kosovska Mitrovica sont venus au cimetière, mais la situation est très difficile. D’année en année, il y a toujours plus de monuments funéraires détruits, personne n’intervient et nous pouvons dire que nous avons l’impression d’être au « Far West ». À la demande du maire du Nord de Kosovska Mitrovica, des détenus sont venus hier pour enlever les épines, de telle façon que les gens puissent s’approcher des tombes de leurs proches » a déclaré l’archiprêtre. D’autres personnes se sont rendues le même jour au cimetière de Priština pour honorer leurs défunts et préserver leurs tombes.

On peut visionner une vidéo du cimetière de Kosovska Mitrovica, tel que les Serbes du nord de la ville l’ont trouvé samedi dernier.

