Chants de la Sainte Russie – 27 janvier 2018

L’ensemble vocal masculin « Chantres orthodoxes russes », composé de 11 choristes se produira pour un concert unique en la cathédrale Saint-Paul-Aurélien de Saint-Pol-de-Léon le samedi 27 janvier 2018 à 20h30. Le panorama de la musique liturgique et monastique russe, interprété par le chœur d’hommes « Chantres Orthodoxes Russes », illustre la riche histoire de la musique orthodoxe russe.

Placé sous la direction de Serge N. Rehbinder, maître de chapelle en l’église orthodoxe russe de Saint Séraphim de Sarov à Paris, l’ensemble vocal « Chantres Orthodoxes Russes » est composé d’une dizaine de chanteurs professionnels et amateurs qui ont fait leur classe dans de grands chœurs en Russie et en France. Parmi ces chœurs, on peut citer ceux de la laure de la Trinité Saint-Serge près de Moscou dirigé par feu l’archimandrite Mathieu Mormyl, de la cathédrale russe Saint-Alexandre Nevsky à Paris, ou de l’institut Saint-Serge.

Depuis leur création en 2013, les « Chantres orthodoxes russes » se consacrent au répertoire liturgique russe et plus particulièrement aux œuvres des grands centres spirituels comme le monastère des grottes de Kiev, et plus particulièrement la laure de la Trinité Saint-Serge non loin de Moscou.

Le panorama de la musique qui sera interprété, illustre la riche histoire de la musique monastique orthodoxe russe depuis l’abandon du chant byzantin à la fin du XVIe siècle. Le programme sera articulé autours de chants emblématiques des vigiles et de la liturgie dominicale mais aussi de chants consacrés aux premiers martyrs de la révolution russe, dont nous commérons le tragique centenaire.

Venez écouter des chants sacrés russes et goûter à la beauté d’une musique qui perpétue la tradition russe aux mélodies vibrantes de profondeur.