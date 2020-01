Cinq séminaristes du Séminaire orthodoxe russe d’Épinay-sous-Sénart, sous le nom de Schola Fratrum, « le choeur des frères », ont chanté samedi soir dans l’émission de télévision « The Voice 2020 » sur TF1. On peut écouter ici leur prestation très appréciée, « un moment hors du temps ». Le chant s’intitule « Oh mon âme ».