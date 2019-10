1. Il est rappelé que, conformément aux 6e et 81e canons apostoliques, au 10e canon du VIIe Concile œcuménique et à l’article 139.1 des statuts de l’Église orthodoxe bulgare, les clercs ne peuvent participer aux élections municipales en qualité de candidats à la mairie et au conseil municipal, ni non plus être élus députés.

2. Les offices d’intercession et de bénédiction des eaux sur la demande des partis, personnalités et associations politiques, conformément aux exigences de l’Église orthodoxe, doivent être célébrés uniquement dans les églises orthodoxes.

3. Les allocutions adressées par le clergé aux hommes politiques doivent avoir un contenu spirituel.

6ème canon apostolique : « Que l’évêque, le prêtre ou le diacre ne se charge point d’affaires temporelles ; sinon, qu’il soit déposé ».

81ème canon apostolique : « Nous avons dit qu’il ne faut pas qu’un évêque ou un prêtre se laisse aller jusqu’à se charger d’un emploi civil, mais s’appliquer aux affaires de l’Église, sinon qu’il soit déposé ; car ‘nul ne peut servir deux maîtres à la fois’, selon l’ordonnance du Seigneur ».

10ème canon du VIIème Concile œcuménique : « Comme au mépris des canons quelques clercs quittent leur diocèse pour s’en aller dans un autre, et surtout dans cette ville impériale gardée de Dieu, et s’attachent au service des puissants et célèbrent l’office divin dans leurs oratoires ; à l’avenir, nul clerc ne doit se faire recevoir sans l’assentiment de son évêque et de l’évêque de Constantinople dans une maison ou dans un oratoire ; celui qui persistera à agir ainsi sera déposé. Ceux cependant qui agiront ainsi avec l’assentiment des évêques indiqués plus haut, ne devront pas accepter de remplir des charges séculières et temporelles, vu que cela leur est défendu par les canons. Si quelqu’un est trouvé ayant accepté la charge de majordome, il doit ou cesser ou être déposé. Ce serait mieux, s’il instruisait les enfants et les domestiques, et qu’il leur lut les saintes écritures, car c’est pour cela qu’il a reçu le sacerdoce ».

Source