Colloque international : « Saint-Serge 1925-2025 : Héritage et horizons pour la théologie orthodoxe du XXIᵉ siècle » du 27 au 29 novembre

À l’occasion du centenaire de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, un colloque international se tiendra à Paris du 27 au 29 novembre.

Cet événement mettra en valeur le renouveau théologique et spirituel initié par l’Institut au XXᵉ siècle, tout en ouvrant une réflexion sur les perspectives d’avenir de la théologie orthodoxe au XXIᵉ siècle.

Pendant trois jours, chercheurs, enseignants, anciens étudiants et amis de l’Institut se retrouveront pour revisiter l’histoire de Saint-Serge, évoquer ses grandes figures et réfléchir à la mission actuelle de la théologie orthodoxe dans le monde contemporain.

Les deux premières journées seront consacrées à l’histoire, la transmission et les figures marquantes de l’Institut, tandis que la dernière journée portera sur les défis et orientations futures de la formation et de la recherche théologique orthodoxe.

Le colloque pourra être suivi en présentiel ou à distance (visioconférence).

Pour connaître le programme du colloque, veuillez cliquer ici.

Pour vous inscrire en ligne, veuillez cliquer là.

L’inscription est obligatoire pour tous les participants.

L’événement est gratuit pour les étudiants de l’Institut Saint-Serge.