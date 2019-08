Le site orthodox history a publié récemment une courte étude qui a été réalisée par Matthew Namee, et qui écrit : « A ma connaissance, il y a 941 évêques orthodoxes canoniques actifs dans le monde actuellement. Par rapport au XIXe siècle, c’est une forte augmentation – en 1859, nous n’avions que 278 évêques dans le monde. Mais à l’époque du premier Concile œcuménique, il y avait 1 800 évêques dans le monde entier : environ 1 000 en Orient et 800 en Occident, et pour une population beaucoup plus faible de chrétiens.

La majorité des évêques dans le monde appartiennent au Patriarcat de Moscou, avec 40% (377 évêques, incluant les évêques de l’Église orthodoxe en Ukraine et de l’ERHF). Viennent ensuite le Patriarcat de Constantinople avec 14% (130 évêques) puis l’Église de Grèce avec 11% (100 évêques). Il est indéniablement difficile de fournir des données démographiques précises concernant l’Orthodoxie – tout dépend de la définition que l’on donne à « Orthodoxe ». Mais j’ai fait de mon mieux pour trouver des données démographiques pour les différentes Églises orthodoxes dans le monde, et cela représente environ 222 millions de chrétiens orthodoxes dans le monde (ce qui, pour être honnête, est probablement un chiffre optimiste). Cela correspond à une moyenne de 236 000 fidèles par évêque, ce qui semble tout simplement aberrant. Il est intéressant de noter que ce rapport est identique à celui de 1859 – 236 000 personnes pour un évêque, ce qui représente un grand changement par rapport à l’époque de Nicée, où le chiffre se situait entre 5 000 et 20 000 fidèles pour un évêque. Le rapport fidèles/évêques varie beaucoup d’une Église à l’autre – les Églises de Russie, de Roumanie, de Bulgarie et de Serbie ont toutes des chiffres exceptionnellement élevés, dépassant largement 150.000 pour un diocèse. L’OCA et les Églises d’Alexandrie, de Tchécoslovaquie et de Jérusalem ont toutes moins de 20 000 fidèles par évêque, plus près donc de la situation à l’époque de Nicée. Bien sûr, un ratio plus bas ne signifie pas nécessairement plus de soins pastoraux : Jérusalem (et Constantinople, avec un ratio d’environ 26.000 fidèles pour un évêque) ont beaucoup d’évêques actifs qui servent dans une sorte de rôle administratif, sans s’occuper activement de la pastorale ».

Source