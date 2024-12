Commémoration de l’abolition de l’esclavage à Nantes

Dans le cadre de la journée mondiale de l’abolition de l’esclavage (2 décembre), le Conseil d’Églises chrétiennes de France (CECF) a décidé d’organiser une commémoration à Nantes réunissant ses trois co-présidents, le Métropolite Dimitrios, Monseigneur Eric de Moulins-Beaufort et le Pasteur Christian Krieger, afin de porter témoignage que les chrétiens ne peuvent rester indifférents à la réalité de l’esclavage.

Le métropolite Dimitrios a souhaité coupler cette commémoration de l’abolition de l’esclavage avec une visite pastorale auprès de la communauté de la paroisse Saint-Basile-le Grand et Saint-Alexis-le-Juste

Samedi soir des vêpres suivies d’agapes ont réuni la communauté autour de Monseigneur Dimitrios, donnant à chacun la possibilité d’échanger avec lui. Dimanche matin tous se sont retrouvés pour la divine liturgie. Le métropolite Dimitrios était entouré des pères Alexis Struve, Antoine Gélineau et Oleksandr Vasylenko de la communauté ukrainienne hébergée par la paroisse Saint-Basile.

À l’issue des deux offices, Monseigneur a insisté sur l’importance dans nos communautés de vivre l’unité par-delà les différences culturelles ou de traditions, que cela était la responsabilité de tous les fidèles. La paroisse de Nantes est un bel exemple d’une telle unité Il a rappelé que dans le monde d’aujourd’hui règne la division, la colère, les guerres. « Nous chrétiens sommes appelés à une conversion de nos cœurs pour être les témoins de la paix, non pas d’une paix politique, mais de la paix qui nous est donné par la joie de la résurrection. Chaque dimanche nous vivons la résurrection ; à nous d’en être les témoins dans le monde. C’est cela l’Église !«

L’après-midi du dimanche était consacré aux cérémonies commémorant l’abolition de l’esclavage. Accueillis par Monseigneur Laurent Percerou, évêque de Nantes, et Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre et ancien maire de Nantes, la délégation du CECF a pu visiter l’exposition consacrée à l’histoire de l’esclavage et l’implication de la ville de Nantes dans ce commerce d’hommes et de femmes au château des Ducs de Bretagne. La délégation s’est rendue ensuite au Mémorial de l’abolition de l’esclavage.

