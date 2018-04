Le Département des affaires extérieures de l’Église orthodoxe d’Ukraine a fait le commentaire suivant concernant la récente décision du Synode du Patriarcat de Constantinople au sujet de la question ukrainienne.

1. Étant donné que le Patriarcat de Constantinople souligne, non seulement dans le texte en question, mais dans de nombreux autres documents, qu’il se positionne comme l’Église qui porte la « responsabilité de l’unité panorthodoxe », cela signifie que le Patriarcat œcuménique n’accomplit aucun pas qui entraverait une telle unité.

2. Le Patriarcat de Constantinople fait clairement comprendre que l’examen de la question donnée se déroulera en union étroite avec toutes les autres Églises orthodoxes locales du monde et sera coordonné avec les Églises mentionnées. Cet élément est évident, du fait que toute Église autocéphale nouvelle doit être reçue dans la communion de prière et communion eucharistique par toutes les Églises orthodoxes locales. Ainsi, il y a des raisons de croire que, dans un futur proche, pourront commencer les visites des représentants du Patriarcat de Constantinople aux Églises orthodoxes locales. Rappelons qu’aucune des Églises locales ne reconnaît « l’Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Kiev » et « l’Église orthodoxe ukrainienne autocéphale » comme Églises canoniques et ne concélèbre avec elles. Aussi, dans la mesure où il sera question d’autocéphalie ukrainienne, cette question ne pourra être examinées sans la participation de l’Église orthodoxe d’Ukraine, en tant qu’unique Église canonique d’Ukraine.

3. La mention, dans le texte du communiqué, de millions d’Ukrainiens orthodoxes, au nom desquels agissent prétendument les représentants de « l’Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Kiev » et « l’Église orthodoxe ukrainienne autocéphale », ne reflète pas la position des millions de fidèles que représente l’Église orthodoxe d’Ukraine, qui constitue le groupe religieux le plus grand en Ukraine.

