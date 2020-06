Commentaires sur l’interprétation du 28e canon du Concile Quinisexte par saint Nicodème l’Hagiorite relativement à l’utilisation de la cuiller pour la sainte communion

« Je voudrais me référer concrètement à un texte qui a circulé sous deux formes et qui contient un commentaire de saint Nicodème sur le 28e canon du Concile œcuménique Quinisexte. Manifestement, la deuxième forme du texte reproduit sans critique les conclusions du premier. En général, il ne faut pas que les textes soient étudiés en dehors de leur contexte historique et de l’esprit des canons, car il existe un clair danger d’une interprétation inexacte. J’estime que retrancher le commentaire du contexte du canon concerné débouche sur une mésinterprétation de la lettre et de l’esprit du texte de saint Nicodème. Plus concrètement, dans le texte paru le premier, il y a la conclusion du rédacteur que le saint propose aux prêtres et aux hiérarques de donner la communion aux malades qui souffrent de la peste avec un saint calice séparé. Celui-ci, après utilisation avec la cuiller, doit être lavé avec du vinaigre, puis ensuite être jeté dans le puisard du sanctuaire. Partant de ce fait, qui est recueilli de la tradition ecclésiale, il est soutenu d’une façon sous-jacente [dans les deux textes susmentionnés] la possibilité de la transmission du virus par la divine communion, ce qui aurait contraint saint Nicodème à mettre à jour la pratique liturgique et à proposer des mesures hygiéniques de désinfection des vases sacrés. « En d’autres termes, les malades de la peste ne communient pas au saint Calice commun, mais à un récipient séparé, duquel le prêtre ne consomme pas le reste des saintes Espèces, mais qu’il lave avec du vinaigre. Pourquoi une telle pratique ? N’est-elle pas prophylactique et dissuasive ? » (sic). C’est la conclusion de la lecture concrète du commentaire détaché de son contexte. Je voudrais présenter à ce sujet un autre point de vue sur la base des canons concernés. Le 28e canon du Concile quinisexte ne fait que répéter le contenu des 3e et 4e canons apostoliques. Ces canons concernent l’interdiction d’autres éléments et fruits pour la célébration de la Divine Eucharistie que ceux qui sont prescrits. Si un évêque ou un prêtre, malgré l’ordonnance du Seigneur pour le sacrifice, apporte à l’autel d’autres offrandes, comme miel, lait ou au lieu de vin du moût préparé, de la volaille ou d’autres bêtes, ou bien des légumes, qu’il soit déposé ; sont exceptés les grains de froment nouveau et le raisin au temps prescrit. Il n’est pas permis d’offrir à l’autel rien autre que de l’huile pour la lampe et de l’encens pour le temps de la sainte offrande (3ème canon apostolique). Tous le reste, soit que ce soient les prémices des fruits, soit ce qui est offert comme dons, resteront hors du sanctuaire et y seront bénis. Le 28ème canon du Concile Quinisexte dispose, dans le même esprit : Comme nous avons appris qu’en certaines églises, du raisin étant offert dans le sanctuaire, les célébrants de la divine liturgie joignent, selon un usage qui y a prévalu, ce raisin à l’offrande du sacrifice non-sanglant et distribuent ainsi tous deux au peuple, nous avons décidé que cela ne se fera plus par aucun clerc consacré, mais on donnera au peuple pour sa vivification et le pardon des péchés la seule offrande du sacrifice. Quant au raisin considéré comme offrande de prémices, les prêtres le béniront à part et le distribueront à ceux qui le demandent, comme remerciement envers Celui qui donne les fruits de la terre, grâce auxquels, selon l’ordre de Dieu, nos corps grandissent et se nourrissent. Si quelque clerc agit contre nos prescriptions, qu’il soit déposé. S. Nicodème commente ce canon comme suit : « Certains offraient sur le saint Autel des raisins, que les prêtres mélangeaient avec les saints Mystères, et donnaient en communion les deux au peuple. C’est pourquoi le présent canon dispose, désormais, qu’aucun prêtre ne fasse cela, mais que la sainte communion seule soit donnée à ceux qui en sont dignes pour leur vivification et la rémission de leurs péchés, et que les raisins, comme prémices, soient bénis par une prière séparée et distribués au peuple en action de grâce à Dieu qui donne de tels fruits, par lesquels ils se nourrissent et donnent croissance à leur corps ». S. Nicodème commente ainsi le canon en question et, au-delà de ce commentaire, voulant corriger une pratique qui lui était contemporaine et erronée, profite de cette occasion pour procéder à l’annotation suivante : « D’où la nécessité pour les prêtres et les hiérarques en période d’épidémie de peste d’utiliser un mode de communion des malades de telle façon à ne pas transgresser ce canon, en ne mettant pas le saint Pain dans un grain de raisin, mais dans un vase sacré, et que de celui-ci, tant les mourants que les malades, communient par la cuiller. Que l’on place donc [ensuite] le Vase [sacré] avec la cuiller dans le vinaigre, et que celui-ci soit jeté dans le puisard du sanctuaire. Ou encore [que les prêtres] agissent de toute autre manière plus sûre et canonique ». En premier lieu il faut clarifier que l’annotation de S. Nicodème se rapporte à la communion de façon exceptionnelle des malades qui a lieu non pas dans le cadre de la divine Liturgie dans l’église, mais au dehors et à des moments non planifiés, dans les circonstances connues où le prêtre prend dans le tabernacle un fragment du Pain présanctifié séché du Jeudi Saint et l’apporte à une personne alitée ou, en général empêchée, de venir à l’église pour la divine Eucharistie commune. Il en résulte que l’utilisation de ce commentaire concret est en tout cas déplacée pour soutenir les mesures destinées à ne pas répandre des maladies transmissibles au moyen de la divine communion, de la célébration de la divine Eucharistie. De toute évidence, S. Nicodème avait à l’esprit les prêtres qui, en raison d’une faiblesse de leur foi, ne donnaient pas la communion aux malades de la manière habituelle, mais qui, lorsqu’ils se rendaient au domicile de ceux-ci ou dans des hôpitaux où les personnes souffrantes étaient isolés, plaçaient le Pain présanctifié (le Corps et le Sang du Christ) dans des grains de raisin, qu’ils donnaient aux malades, afin d’éviter tout contact entre ceux-ci et les vases sacrés. C’est donc ces prêtres et évêques qui mélangeaient aussi d’autres substances (ici des grains de raisin), en violation de ce que prescrivent les canons susmentionnés, que S. Nicodème exhorte à donner la communion aux malades exclusivement et uniquement de la façon habituelle avec la cuiller. En même temps, il tient compte de leur manque de foi en leur proposant de laver ensuite les saints Vases avec du vinaigre, afin de calmer les pensées qui leur viendraient à l’esprit. Si S. Nicodème avait adopté des positions microbophobes, à l’instar de certains de nos contemporains au sujet du saint calice, il est certain qu’il aurait généralisé la pratique du lavage et ne l’aurait pas limitée aux prêtres dont la foi était faible et qui utilisaient les grains de raisin. Il aurait en outre procédé à une analyse détaillée et ne se serait pas limité à une annotation. Il est donc clair ici que le centre des préoccupations de saint Nicodème n’était pas la distribution de la communion d’un calice séparé, suivi de sa désinfection, comme cela a été commenté erronément, mais le mélange de fruits ajoutés ou d’autres éléments dans la divine communion. Il est également clair qu’il entreprend de souligner la distribution de la communion des malades selon le mode établi afin de faire face aux pratiques improvisées et anti-canoniques de certains prêtres. Cela est témoigné par les derniers mots de la phrase : « Ou encore (que les prêtres) agissent de toute autre manière plus sûre et canonique ». C’est-à-dire qu’il rappelle aux célébrants peu lettrés et faibles dans la foi le cadre de la canonicité. S. Nicodème, grand connaisseur, chercheur systématique et interprête des saints canons, connaît parfaitement le cadre canonique des saints canons, ce qu’il s’efforce de transmettre par ses commentaires, les mettant en relation avec la réalité qui lui était contemporaine et les pratiques qui s’en étaient suivies. En conclusion, S. Nicodème n’est nullement animé par des doutes ou des phobies relatives à l’éventuelle contamination par la divine communion. La tradition de l’Église, dont il est l’authentique détenteur et la fierté du monachisme athonite, affirme le contraire. En outre, dans la pratique contemporaine des prêtres, le lavage des saints Vases après la divine communion exprime exclusivement le caractère pieux de l’acte, de telle façon d’exclure l’éventualité qu’il n’y soit resté ne serait-ce que le plus petit fragment des Mystères immaculés et en aucun cas que cela soit la source de la transmission d’une infection. Les lignes qui précèdent n’ont pour but que le simple rétablissement de la vérité par une approche systématique et non superficielle des textes de notre tradition ».

