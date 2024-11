Communiqué de la Conférence épiscopale orthodoxe du Benelux (CEOB-OBB)

La Conférence épiscopale orthodoxe du Benelux (CEOB) a été convoquée en sa 29ᵉ réunion, qui a eu lieu au Centre orthodoxe Ambiorix de l’archevêché orthodoxe de Belgique à Bruxelles, le mercredi 6 novembre 2024, sous la présidence de Son Éminence le métropolite Athénagoras de Belgique (Patriarcat œcuménique), et avec la participation de Son Excellence l’évêque Syméon de Domodedovo (archevêché des Églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale {Patriarcat de Moscou}), de Son Excellence l’évêque Marc de Neamț, représentant de S. E. le métropolite Joseph (Patriarcat de Roumanie), de Son Excellence l’évêque Dosithée (Patriarcat de Géorgie) et de Son Excellence l’évêque Joachim d’Apollonia, évêque auxiliaire de S. E. le métropolite Athénagoras de Belgique (Patriarcat œcuménique).

Les évêques ont été informés de la visite d’une importante délégation du Patriarcat de Géorgie à la Sainte Archevêché de Belgique en juin dernier, d’autres visites d’évêques orthodoxes, ainsi que de la visite du pape de Rome en Belgique vers la fin du mois de septembre dernier et des conclusions de cette visite. La récente visite du Premier ministre grec, M. Mitsotakis, au Centre orthodoxe Ambiorix de l’archevêché de Belgique et les entretiens qu’il a eus avec Son Éminence le métropolite Athénagoras de Belgique sur plusieurs sujets concernant la présence de l’orthodoxie dans les pays du Benelux ont été discutés avec beaucoup d’intérêt par les évêques.

Un autre sujet d’intérêt qui fut discuté concerne certaines demandes du ministère belge de la Justice, qui est en charge des cultes, concernant la présentation de quelques documents justificatifs par les ministres des cultes. Les difficultés existant dans la procédure de reconnaissance par l’État de nouvelles paroisses et les dysfonctionnements que cette politique crée dans les paroisses ont été un autre point de préoccupation pour les évêques.

Les hiérarques ont été réjouis d’apprendre l’arrivée à Bruxelles des saintes reliques de Saint David en Eubée, lors des festivités à la cathédrale orthodoxe de Bruxelles pour la fête des Saints Archanges.

Le pèlerinage effectué du 22 au 26 septembre dernier par des membres de la Conférence épiscopale orthodoxe du Benelux sur l’île sainte de Patmos et sur celle de Lipsi a été évalué très positivement. Ce pèlerinage a été perçu comme une grande bénédiction, comme une renaissance spirituelle sur les lieux saints de la foi orthodoxe et a donné lieu à un renforcement des liens spirituels et amicaux entre les évêques participants. De vifs remerciements ont été adressés à Sa Toute Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée pour l’invitation, ainsi qu’à l’exarque patriarcal de Patmos et aux moines et moniales de l’île pour leur excellente hospitalité.

Les évêques ont été informés des développements concernant la vie et les activités de l’Église orthodoxe aux Pays-Bas. Ils notent que l’année 2025 sera marquée par deux grands anniversaires pour l’Église orthodoxe : les 1700 ans de la convocation du premier concile œcuménique à Nicée en Bithynie et les 100 ans de l’élévation de l’Église de Roumanie au rang de patriarcat. Ces deux anniversaires seront dûment commémorés.

Les évêques ont également échangé des informations importantes et des nouvelles de leurs diocèses respectifs.

La prochaine réunion de la Conférence épiscopale orthodoxe du Benelux est prévue pour le 17 juin 2025.

La Conférence épiscopale orthodoxe du Benelux fut créée sur décision prise par la IVe Conférence panorthodoxe préconciliaire, réunie à Chambésy (Genève) en juin 2009.