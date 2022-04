Communiqué de l’administration diocésaine concernant l’incendie de l’église Saint-Séraphin-de-Sarov à Paris

L’adminstration diocésaine de l’Archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale a publié le le 18 avril 2022 un communiqué :

« Le 17 avril 2022 après-midi, dimanche des Rameaux, notre église de Saint-Séraphin-de -Sarov rue Lecourbe à Paris a subi un grave incendie. Une enquête est en cours sur ses causes. Seuls quelques objets sacrés ont survécu parmi lesquels deux epitaphion dont l’un de sainte Mère Marie de Paris (Skobtsoff) et l’antimension. Dans ces conditions l’église est maintenant inutilisable.

Le métropolite Jean de Doubna s’est rendu sur les lieux ce matin. Il a assuré les pères Nicolas Crnokrak et Renaud Presty ainsi que la marguillière Mme Christine Frazis du soutien de l’Archevêché au clergé, aux fidèles et à tous les amis de l’église. Mgr Jean a déclaré « nous reconstruirons cette église historique avec l’aide de tout l’Archevêché ».

La solidarité des autres paroisses a déjà commencé à se manifester, ce qui permettra de maintenir les offices de la fin de la Semaine Sainte et de Pâques. Le lieu et les horaires seront publiés dès que possible sur le site de la paroisse »

