Communiqué de l’AEOF à l’occasion de l’élection du nouveau patriarche de l’Église orthodoxe bulgare

« Les évêques orthodoxes de France rendent grâce au Seigneur pour l’élection du nouveau primat de l’Église orthodoxe de Bulgarie, en la personne de Son Éminence le métropolite Daniel de Vidin. Âgé de 52 ans, le nouveau patriarche de l’Église orthodoxe de Bulgarie et métropolite de Sofia, a été intronisé hier en la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski de Sofia. Il succède au patriarche Néophyte, décédé le 13 mars 2024.

L’élection d’un nouveau primat d’Église orthodoxe est un acte de communion par excellence qui concerne l’Église dont il assumera la direction pastorale et spirituelle, mais aussi tout le plérôme de l’Église orthodoxe. Les évêques orthodoxes de France se réjouissent de cette élection. Ils adressent au nouveau patriarche élu, à l’épiscopat, aux clercs et aux fidèles de l’Église orthodoxe de Bulgarie, les félicitations les plus chaleureuses et fraternelles. Ils prient le Seigneur de lui accorder force, santé et longue vie au service du Trône patriarcal de l’Église, dont il a désormais la charge. »

Source : AEOF (de la photographie : Patriarcat de Bulgarie)