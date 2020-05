Communiqué de l’Église orthodoxe serbe au sujet de l’arrestation de l’évêque Joannice

« Le Saint-Synode des évêques de l’Église orthodoxe serbe condamne le plus fermement la dernière persécution de l’Église orthodoxe serbe au Monténégro et l’arrestation

https://orthodoxie.com/leveque-joannice-de-niksic-montenegro-a-ete-arrete-cette-nuit-a-2h-du-matin/, la nuit dernière, de S.E. Mgr Joannice, évêque de Budimlja-Nikšić et de sept prêtres par les autorités du Monténégro qui, sous le faux prétexte de lutter contre le coronavirus, utilisent l’occasion pour en découdre avec l’Église orthodoxe serbe et son peuple fidèle. Le Saint-Synode des évêques appelle les autorités au Monténégro à cesser la persécution de l’Église et à enfin se comporter conformément aux normes de la civilisation, selon lesquelles la liberté religieuse est l’un des droits les plus importants de chaque communauté. Simultanément, le Saint-Synode des évêques exprime sa grande préoccupation en raison de l’aggravation de la situation au Monténégro et espère que le peuple serbe, comme il l’a fait jusqu’à maintenant, agira de façon pacifique et ne répondra pas aux provocations des autorités qui, de toute évidence, souhaitent l’affrontement, afin d’en faire porter la responsabilité à l’Église orthodoxe serbe et ses fidèles. Il est clair pour chaque personne raisonnable et bien intentionnée qu’en ces moments, il faut garder lucidité et discernement, et avant tout prier Dieu pour que la paix règne au Monténégro et pour que S.E. Mgr Joannice et ses prêtres soient libérés immédiatement, étant innocents ».

