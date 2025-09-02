Communiqué du CÉCEF pour le Temps pour la Création 2025

Ce premier septembre s’ouvre le Temps pour la Création. Jusqu’au 4 octobre 2025, dans le monde entier, les chrétiens de toutes confessions sont appelés à prier et agir pour la préservation de notre Maison Commune. Au fil des années, ce temps s’est imposé comme un moment fort d’œcuménisme en action : en France, du niveau national jusqu’aux paroisses, catholiques, protestants et orthodoxes se rencontrent et se concertent pour agir ensemble, donnant ainsi un signe vivant de la richesse de la rencontre des traditions chrétiennes, un signe d’autant plus fort en cette année d’anniversaire des 1700 ans du Concile de Nicée.

Nous nous réunissons pour célébrer la merveille de la Création que Dieu nous confie, et que chantait François d’Assise dans son Cantique des Créatures, dont nous commémorons le 800ème anniversaire. Ensemble, nous nous alarmons aussi, avec gravité, pour reconnaître les manquements de l’humanité quant à la mission de garder et prendre soin de cette Création, dans une douloureuse prise de conscience des impacts déjà visibles de la crise écologique. Les inondations, canicules ou incendies meurtriers des derniers mois, en France et autour du globe, nous rappellent l’urgence absolue de la situation, causant de la souffrance et de la mortalité, en particulier pour les personnes pauvres et vulnérables. Les scientifiques ont récemment acté qu’un réchauffement à moins de 1,5°C était désormais impossible, laissant prévoir des injustices plus graves encore. Nous devons avoir le courage de prendre conscience de la gravité de ce qui se joue aujourd’hui, et de reconnaître que tous ne portent pas la même responsabilité dans cette crise.

Le Temps pour la Création nous invite à nous positionner pour agir en faveur de la justice écologique et sociale. Le thème de cette année est « Paix avec la Création ». Alors que des guerres et conflits font des ravages en Ukraine, en Terre Sainte et dans bien des endroits de par le monde, nous voulons rappeler que « tout est lié ». Nous ne pouvons pas espérer trouver un chemin de paix durable entre les humains tout en méprisant la Création, qui est chaque jour plus exploitée, asservie, bafouée. Le prophète Isaïe nous le rappelle : il n’y a pas de paix sans justice. « Le fruit de la justice sera la paix : la justice produira le calme et la sécurité pour toujours. » (Ésaïe 32, 17).

Cet appel à construire un monde de justice et de paix pourrait sembler une utopie de plus en plus irréalisable. La négation de l’urgence écologique, dans le monde comme en France, se manifeste de plus en plus régulièrement ces dernières années, entraînant des reculs environnementaux graves. Certains succombent au découragement, tandis que d’autres défendent une fausse nécessité de choisir entre lutter contre la crise écologique ou contre la crise sociale. Portés par notre espérance chrétienne, nous devons pourtant oser dire que nos sociétés et notre économie peuvent être radicalement transformées, pour répondre à la clameur de la Terre et des pauvres.

Nous appelons chaque communauté et chaque personne à participer activement au Temps pour la Création. Éclairés par les Écritures, par l’encyclique Laudato Si’ du pape François  – dont nous fêtons les 10 ans cette année –, par le patriarche Bartholomée qui a tant inspiré cette encyclique, par le Dr Albert Schweitzer dont nous commémorons les 150 ans de la naissance, et biens d’autres, nous devons poursuivre et renforcer notre engagement. Les ressources ne manquent pas : Église Verte, en collaboration avec le Mouvement Laudato Si’ et l’Église Protestante Unie de France, en propose de nombreuses, que ce soit une intention de prière pendant une célébration ou une marche méditative au sein de la Création. Pourquoi ne pas rejoindre également les autres hommes et femmes de bonne volonté au sein de mobilisations de la société civile. Ce Temps pour la Création nous prépare enfin au grand rendez-vous du sommet sur le climat prévu en novembre à Belém, au Brésil : la COP 30. Nous appelons solennellement nos dirigeants à y prendre des décisions à la hauteur du défi.

Partout, dans la société comme dans nos Églises, de nombreuses personnes ont pris conscience de l’urgence d’agir. Elles ont fait évoluer leur mode de vie. Des associations et collectifs se sont créés. Des communautés chrétiennes de plus en plus nombreuses mettent en place des actions concrètes et prophétiques. Les structures commencent à évoluer. Que notre foi nous donne le courage et l’audace de les rejoindre et d’y apporter notre action et notre témoignage, comme une réponse à l’appel que Dieu nous adresse à travers les voix de la Terre et des plus vulnérables !

Les coprésidents du Conseil d’Églises chrétiennes en France

Le Métropolite DimitriosLe Pasteur Christian KriegerLe Cardinal Jean-Marc Aveline
Président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de FrancePrésident de la Fédération protestante de FrancePrésident de la Conférence des évêques de France

