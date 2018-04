« Le Saint-Synode qui s’est réuni sous la présidence de Sa Toute-Sainteté [le patriarche œcuménique Bartholomée, ndt], le jeudi 19 et le vendredi 20 avril 2018, a conclu les travaux de sa session régulière, au cours desquels ont été examinés tous les thèmes portés à l’ordre du jour, et ont été prises les décisions appropriées. Le Patriarcat œcuménique a, selon les divins et saints canons, l’ordre ecclésiastique séculaire ainsi que la Tradition sacrée, la sollicitude de toutes les Églises orthodoxes à travers le monde et la responsabilité de l’unité panorthodoxe, particulièrement du peuple orthodoxe ukrainien qui a reçu la foi chrétienne salvatrice et le saint baptême de Constantinople, en tant que sa véritable Église Mère. Aussi, le Patriarcat œcuménique s’est occupé de façon exhaustive de la question de la situation ecclésiastique en Ukraine, comme il l’a fait lors des réunions synodales précédentes, ayant reçu la demande de l’octroi de l’autocéphalie de la part d’institutions ecclésiastiques et civiles, représentant de nombreux millions d’Ukrainiens orthodoxes, et a décidé de communiquer étroitement avec les autres Églises sœurs orthodoxes dans un but d’information et de coordination.

Au Patriarcat œcuménique, le 22 avril 2018 »

Source :

