Communiqué du Saint-Synode du Patriarcat œcuménique au sujet du coronavirus

À l’occasion de sa session du 11 mars 2020, le Saint-Synode du Patriarcat œcuménique a publié le communiqué suivant au sujet du coronavirus : « Le Saint-Synode du Patriarcat œcuménique s’est réuni sous la présidence de Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée et a étudié exhaustivement, entre autres, les données concernant le virus Covid-19 (coronavirus), dans le sens de la responsabilité pastorale, et mentionne ce qui suit : 1) Malgré la gravité de la situation, le bon sens, la patience et l’absention d’actes de panique sont recommandés, 2) Notre Église a respecté et respecte la science médicale. Aussi, elle exhorte tous les fidèles à se conformer aux directives tant de l’Organisation Mondiale de la Santé ainsi qu’aux recommandations et dispositions légales des États locaux, 3) Le Patriarcat œcuménique exprime ses remerciements à tous ceux qui travaillent avec abnégation dans tous les domaines de la santé, de la médecine, des soins infirmiers et de la recherche, afin de faire face et de remédier à cette nouvelle pandémie, 4) De par son cheminement deux fois millénaire, la Grande Église du Christ sait empiriquement que la divine Communion est un « remède d’immortalité », ce qui demeure jusqu’à maintenant dans la doctrine orthodoxe sur la sainte Eucharistie, 5) Il va de soi que la foi en Dieu, comme dépassement et non comme abolition de la logique humaine, de même que la prière, renforcent le combat spirituel du Christianisme. En conséquence, l’Église Mère de Constantinople exhorte ses enfants spirituels dans le monde entier à intensifier leurs prières pour qu’avec le soutien et l’illumination de Dieu, cette épreuve contemporaine soit surmontée ».

