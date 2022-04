Les évêques orthodoxes de France rendent grâce au Seigneur qui leur a permis de se réunir une nouvelle fois et de prier ensemble, le jeudi 7 avril, sous la présidence de Son Éminence le métropolite Dimitrios, au siège de l’AEOF. Les évêques orthodoxes de France ont pu ainsi échanger dans un esprit d’unité, sur différents sujets d’intérêt commun qui concernent l’expression et le vécu de l’Église orthodoxe en France. Les décisions appropriées ont été prises sur les différents points de l’ordre du jour. Elles feront l’objet d’une communication ultérieure en temps voulu.

Les évêques orthodoxes de France condamnent toutes les formes d’attaque et de dégradation à l’encontre des lieux de cultes orthodoxes en France car ils sont des lieux de paix et de prières pour tous. Ils s’en remettent à cet égard aux autorités publiques en France, qu’ils remercient pour leurs actions visant à prévenir ces méfaits et à poursuivre les coupables.

S’agissant de la situation en Ukraine qui nous concerne et nous affecte tous, les évêques orthodoxes de France ont adopté le communiqué ci-joint. Ils appellent les orthodoxes de France et leurs communautés, à accueillir à bras ouverts les réfugiés afin de les soutenir et soulager leur peine.

En raison de cette actualité troublante et déplorable, les évêques orthodoxes de France appellent les orthodoxes de notre pays à redoubler de prières pour tous, quels qu’ils soient, afin de recevoir la paix qui vient d’En-Haut, tout en leur souhaitant une bonne continuation du Grand Carême pour aller à la rencontre du Christ ressuscité.

Communiqué – Guerre en Ukraine

Nous, évêques orthodoxes de France,

Nous ne pouvons rester muets ni indifférents face à la guerre qui se déroule en Ukraine et qui nous affecte tous. L’esprit évangélique est mis à mal par cette guerre et les méfaits qu’elle entraîne. Nous condamnons cette guerre et appelons fermement au retour à un dialogue responsable pour construire ensemble une vraie paix dans le discernement, la justice et la sécurité pour tous. La guerre est un échec pour l’humanité. C’est une descente aux enfers qui ne peut être justifiée ni justifiable. Elle constitue une escalade mortifère qui entame nos valeurs humaines, morales et spirituelles, et détruit sans distinction l’agresseur et l’agressé. Nous condamnons avec la plus grande fermeté toutes les formes de violences et les atrocités commises contre toute personne humaine. Nos plus vives et profondes pensées de solidarité et de compassion vont aux victimes innocentes qui sont tuées, blessées ou condamnées à l’exil. Nous réclamons une cessation immédiate de la guerre. Nous faisons appel à toutes nos autorités primatiales et à toutes les consciences humaines, pour qu’elles œuvrent et agissent, ici et maintenant, au service de la paix que seul un dialogue responsable et fraternel pourra rétablir. La fraternité entre les peuples, et en l’espèce entre les deux grands peuples frères, ukrainiens et russes, intrinsèquement liés par la géographie et par une histoire, une culture et une foi communes, ne peut se fonder sur l’esprit de défiance, ni sur l’esprit de conquête. La radicalité évangélique est une radicalité d’amour, de compassion, d’entraide et de fraternité. Elle implique attention et compréhension de l’autre, prise en compte de ses inquiétudes, et respect réciproque de son intégrité. Elle ne peut, sans trahir l’Évangile, susciter une quelconque doctrine justifiant l’exclusion, la condamnation ainsi que le reniement de l’identité et de l’intégrité du prochain. L’Europe est notre maison commune. Il est de notre devoir à tous d’œuvrer comme de vrais pacificateurs discernant les réalités, les écueils et les espérances, pour qu’elle redevienne de nouveau une terre de paix, de sécurité et de coopération pour nous tous et pour le monde.

Paris – Le 7 avril 2022